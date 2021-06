Apostará Ximena Peredo por agenda ambiental desde Congreso del estado

Monterrey, Nuevo León.- La abanderada de Movimiento Ciudadano por la diputación local del distrito 18 señaló que su proyecto estará enfocado en tres ejes: climático, protección de áreas naturales y agua.

"Estamos respirando un aire que no se recomienda respirar, 7 de cada 10 días nos recomiendan no respirar el aire que nos está envenenando... esto nos habla de la negligencia de las omisiones que se están cometiendo desde la toma de decisiones, no hay alguien en el Congreso que esté asumiendo con responsabilidad y con causa.