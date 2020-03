Aplicaría Estado de NL pruebas gratuitas de Covid-19

El gobierno del Estado, anunció que buscarán que esta prueba sea gratuita para las personas que no pueden pagar

Ante la cantidad de personas que buscan hacerse la prueba del Coronavirus COVID-19, el Gobernador Jaime Rodríguez Calderón anunció que buscarán que esta prueba sea gratuita para las personas que no pueden pagar en laboratorios privados y que cuentan con la orden médica para realizarla, informó mediante un comunicado.

En rueda de prensa, acompañado de los Secretarios de Salud y de Economía, Manuel de la O Cavazos y Roberto Russildi, el Mandatario estatal manifestó que el Estado garantizará el acceso de las pruebas a todas las personas que lo requieran.

"Hace unos minutos instruí al Secretario de Finanzas para que en un acuerdo con el Secretario de Salud podamos tener una reunión con las instituciones privadas y no solo le hagan la prueba a aquel que paga, aquel que tiene dinero para pagar", explicó.

"Es una logística que el Doctor (De la O) va a hacer para que los laboratorios y las instituciones que apruebe el Sistema de Seguridad de Salud en el Estado, es una determinación que tiene que hacerse de manera profesional, el Estado ayude a aquella persona que no puede pagar su prueba, no podemos arriesgar a que la prueba la hagan solamente a aquellos que tienen dinero, sino también podamos hacerle la prueba a aquel que no tiene dinero y el Estado se hará cargo de eso".

Durante la rueda de prensa, De la O Cavazos manifestó que se sigue ampliando el número de unidades para la prueba de detección de casos.

Las unidades que se suman son el Centro de Salud Insurgentes y los Hospitales de Montemorelos y Sabinas Hidalgo.

El Secretario de Salud también actualizó la cifra de casos en la entidad, a la fecha se han registrado 29 casos positivos, 113 negativos y 42 sospechosos, de éstos últimos, seis son menores de 18 años.

Los casos positivos se ubican en los municipios de la zona metropolitana como Apodaca, Guadalupe, Monterrey, San Pedro y Santa Catarina.

Los pacientes que estaban internados, dijo, han mejorado favorablemente y uno de ellos se encuentra en pre-alta, por lo que será remitido a su casa en las próximas horas.

El otro paciente se encuentra estable y uno de ellos se encuentra en estado grave.

El resto de los pacientes se encuentran en casa y siendo monitoreados por las autoridades de salud.

El funcionario de Salud manifestó que otros dos contactos de casos importados dieron positivo, por lo que pidió a la comunidad seguir reforzando las medidas preventivas y permanecer en casa.

"No hay que bajar la guardia, no hay que subestimar esta enfermedad, pero tampoco hay que caer en pánico, vamos a generar conciencia en la población, gracias a los medios de comunicación que se han sumado a esta campaña de prevención", indicó.

"Los tres órdenes de gobierno no podemos si no nos ayudan los ciudadanos, con las medidas de prevención, con la sana distancia".

Por su parte el Secretario de Economía y Trabajo, Roberto Russildi Montellano, expresó que ante la situación apoyarán al sector empresarial de Nuevo León.

"Este es un momento en el que tenemos que dejar de hacer programas y proyectos que estábamos trabajando, ponerlos un momento en pausa para dedicarnos a salir adelante en esta situación", refirió el funcionario estatal.

"En el Estado estamos haciendo todo lo que podemos, acordamos con el Tesorero (Carlos Garza) que se suspendan temporalmente todas las acciones de fiscalización y que los procesos queden detenidos sin perjuicio para nadie.

"Es importante que los empresarios se puedan dedicar a ver cómo cuidan a su empresa y a los trabajadores", agregó.

A las micro, pequeñas y medianas empresas se les ofrecerá garantías de créditos.