Aplicarán en Ciénega de Flores toque de queda

Después de que se diera a conocer el primer caso de coronavirus en Ciénega de Flores, el alcalde Pedro Casas dio conocer que para las 10:30 de la noche todos los ciudadanos deberán estar dentro de sus casas, de lo contrario habría "consecuencias".

"Voy a tomar la decisión de que todo el pueblo en general a las 10:30 tiene que estar resguardado en su casa, no queremos usar la fuerza, no quiero ver niños en las bicicletas, no quiero ver nada, háganme caso", comentó el alcalde.

"Va andar la policía rondando, dando vueltas y a quién se le haga una vez el llamado y no entienda va haber consecuencias, es por su bien aunque se enojen conmigo", indicó.

Asimismo indicó que prohibirá la venta de cerveza para que la gente compre los productos necesarios como alimento.

"Yo no voy a seguir dando permiso, yo no quiero que se venda cerveza, yo prefiero que lleven comida a sus casas, se van a enojar conmigo, no me importa yo miro por ustedes, por el bien del pueblo.

"El que sigue vendiendo cerveza le voy a seguir clausurando los negocios y no va a vender más, así tajante", indicó Casas.

El edil pidió a la ciudadanía tomar enserio los casos de Coronavirus (Covid-19), cuidarse, no salir y no tomarlo a la ligera y como algo para festejar.

"Hay que hacer caso, a lo mejor igual muchos lo agarran como broma, he visto que hacen muchos memes, como que juegan con esto, esto no es un juego, es algo completamente muy delicado.

"Yo sé que siguen haciendo fiestas por ahí, porque me llegan los avisos, sé que siguen haciendo pachangas como si estuviéramos festejando algo muy bueno, de qué nos podemos infectar y nos podemos morir", señaló el alcalde de Ciénega de Flores.

Asimismo, para evitar que continue la propagación del Coronavirus, el edil exhortó a la ciudadanía que no haya fiestas, ni reuniones, dado que si el problema crece será un asunto aún más delicado pues en el municipio no se tienen hospitales para atender el problema.