Aparecen decenas de peces muertos en Cadereyta

Habitantes de la colonia la Rioja en el municipio de Cadereyta Jiménez se encuentran preocupados por la muerte de decenas de peces en el río Santa Catarina.

Vecinos del sector señalaron a El Horizonte que en los últimos días han encontrado en el afluente cadáveres peces en avanzado estado de putrefacción.

Los lugareños refieren que estas muertes se deben a la contaminación del afluente, sin embargo, dicen desconocer si alguna empresa arroga desechos tóxicos o qué cauce la muerte de estos ejemplares, por lo que solicitan a las autoridades una investigación sobre este hallazgo.

Juan Carlos Sáenz, vecino del sector, señaló que él se dio cuenta del hallazgo de los peces, luego de que llevó a su sobrino menor a entrenar cerca del río y se percataron de los desagradables olores que venían del río.

"Hay mucho pescado malo, no sabemos qué está pasando, no sé si sean químicos, drenaje. Ustedes pueden ver muchos pescados muertos, que agarran para llevar, ya no es para consumo porque son muchos pescados muertos.

"Pero dicen que por drenaje el pescado no se muere, tal vez haya químicos que estén tirando, no sabemos que empresa, pero sí hay algo que está contaminando", mencionó Juan Carlos Sáenz, vecino de la colonia la Rioja.

En un recorrido realizado por El Horizonte se pudo constatar que hay decenas de peces muertos, que se encuentran destazados, así como un sin fin de partes que además del mal olor que dejan, provocan una contaminación a las aguas del río Santa Catarina.

El vecino Juan Carlos dijo que está situación es preocupante pues no se sabe qué tipo de contaminante puedan tener los pescados y aún así la gente se los está llevando, ya sea para consumo o para la venta.

"Hay mucha gente que está sacando pescado y no nada más para comer ya lo hacen para consumir, se está llevando mucho gente pescado y es para la vendimia.

"El pescado este más que nada es carpa, se usa para el ceviche o estar posteado, de ahí en adelante es cómo lo quieren vender, pero qué la gente no lo consuma porque puede haber un problema grande en su salud", apuntó.

Ante esto los vecinos hicieron un llamado a las autoridades para buscar una solución a lo que podría generar graves problemas de salud para los ciudadanos, pues hay vecinos que los fines de semana acostumbran ir al río y nadar.

