Anticipan amparos por Hoy No Circula en NL

El estado si cayó en una ilegalidad al emitir el Programa de Respuesta a Contingencias Atmosféricas sin haber sometido su contenido a consulta ciudadana, tal y como lo marca la Ley de Mejora Regulatoria, dijeron legisladores locales.

Ayer viernes, El Horizonte publicó que dicho plan que contempla el "Hoy No Circula" no fue avalado por una consulta ciudadana tal y como lo marca la normativa.

Ramiro González, coordinador de la bancada de Morena, expuso que debe existir la democracia participativa y hacerlo conforme a derecho, de lo contrario se deja abierta la posibilidad que las empresas se amparen.

"No puede haber parámetros en lo oscurito, no pueden ser resultados donde no se den a conocer, hay que hacer las cosas bien, conforme a derecho, a la legalidad, para no incurrir en ese tipo de acciones donde le demos oportunidad a las empresas de que estén pateando el bote o se defiendan en ese sentido",

Otros legisladores coincidieron en que faltaron los procedimientos que marca la ley por lo que exhortaran a que el ejecutivo informe las razones ya que podría tener sanciones legales, además que al no efectuarlo como corresponde se deja el camino a los amparos de las empresas que no quieran acatar la orden de reducir sus emisiones, que también se contempló en el programa.

"Sí, es una violación a un requisito fundamental, al final del día en la ley se establece al ejecutivo para que pueda decretar esta medida, es el gobernador y el Secretario de Desarrollo Sustentable pero sin violentar el procedimiento.

"La primera instancia es hacer una recomendación al ejecutivo, para decirle el procedimiento a seguir, exhortarlos, en caso de que hagan caso omiso pues ya tendrán una sanción legal porque es una violación al procedimiento porque al final del día es una violación legal", dijo el panista Eduardo Leal.

Asael Sepúlveda, líder de la fracción del PT, manifestó que se tuvo que hacer la consulta y más con el tipo de Programa como el "Hoy No Circula" el cual ya se ha demostrado en otras ciudades, que no funciona.

"Desde luego se tuvo que consultar a la ciudadanía, no se puede actuar unilateralmente de esa manera y menos con programas que esta demostrado que no son eficientes, y si no que volteen al Valle de México", concluyó el legislador.