No hay fecha para regreso a clases; se analizará condición de docentes

Monterrey.- No hay fecha, pero si un plan para regresar a clases, así lo expresaron los gobernadores que integran la "alianza federalista".

Aunque dentro de la Reunión Interestatal donde participaron once de los doce estados , ya que el mandatario de Querétaro no pudo estar presente, se adelantó que se revisarán las condiciones de salud de los docentes, con el objetivo de revisar quienes podrían regresar.

"No va a ser posible estar pensando en corto plazo en la apertura de escuelas, no es una condición en este momento, estamos en acuerdo de no generar una expectativa, no hay una fecha precisa, la estaremos viendo como vayamos avanzando", dijo el gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez. "Estamos proyectando y será un tema de la próxima sesión donde analizaremos cuántos están en condiciones de asistir y no asistir, cuántos de ellos tienen enfermedades crónicas como hipertensión diabetes obesidad, no hay una fecha, pero si hay un plan", apuntó.