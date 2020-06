Analiza NL siguiente etapa de reapertura

Monterrey.- El número de casos nuevos, así como el incremento de defunciones son los dos indicadores prioritarios que analiza la Secretaría de Salud para definir si continúa la reapertura económica o se detiene.

Así lo explicó, la subdirectora del Hospital Metropolitando, Amalia Becerra quien a pregunta expresa si esto lo verificarán el próximo miércoles, solo respondió que está en análisis.

"Lo están revisando todavía, no es fácil cancelar el tema de reapertura, el incremento de casos pero sobre todo el incremento de defunciones es algo muy serio, hay que tomar una decisiones muy bien analizadas" sostuvo. "Todos queremos regresar a nuestra normalidad pero no va a ser así si no controlamos el número de casos", resaltó Becerra.