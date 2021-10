Amparos fueron una pérdida de tiempo: senador Cravioto

Cravioto respaldó a la diputada local, Anylú Bendición y dijo que si la gente quiere tener mejor información, que acuda al Congreso local, para que no les hagan perder tiempo con trabas legales innecesarias.

El senador asistió a la ciudad a un evento de Morena y aprovechó para informar a los nuevoleoneses que, esta nueva etapa de vacunación estará igual de eficiente que la anterior, solo que habrá una modificación en la metodología.

Dijo que se realizará una consulta previa con los menores en compañía de sus padres y allí mismo se determinará si se les vacuna o no en ese instante.

Para eso se ocupará el apoyo de los gobiernos estatales coordinados con la federación y hacer uso de instalaciones y personal médico para proceder.

Cravioto acompañó a Anylú en la entrevista y recalcó la transparencia con la que se conduce la legisladora morenista, lo cual, ayuda para conectarse mejor con la gente.

"A la gente se le tiene que hablar sin mentiras y mucho menos en los temas de salud, hay que ir de acuerdo con los principios de la 4T que son: no mentir, no robar y no traicionar”, recalcó el senador que se dijo representante por Nuevo León de manera adoptiva, ya que aquí fue coordinador electoral en el proceso del 2021.