Álvaro Suárez le aplica ´una llave´ a la injusticia social

Un activista social en todo el sentido de la palabra, Álvaro Suárez busca combatir la delincuencia proporcionando mejores "armas" a los jóvenes como la educación y la empatía por los demás.

Como 5x se enfrenta "al mal" arriba del cuadrilátero para luego bajar a platicar con jóvenes de los valores que se deben preservar en la sociedad.

En la vida pública buscó la senaduría a través de la coalición Juntos Haremos Historia.

¿Cómo te defines ?

Me defino como una persona con muchos errores, considero que el ser humano necesita ser perfectible en todo momento y como persona creo que la mejor manera de definirme es que me reinvento todos los días y los errores que cometa los reflexiono y busco ser un mejor ser humano.

¿Cómo llegaste al activismo social?

Yo lo viví desde muy chiquito a mi casa, mi mamá y mis hermanas siempre hemos vivido en el activismo, en la filantropía y en el altruismo. Es la manera como nos educaron y es algo que vemos del deber ser, está dentro de nuestro estatus quo y no nos cuesta trabajo..

Tu fundación 5x ¿cómo ha ido creciendo?

Como estudio derecho me involucro en el sistema judicial en la búsqueda de la justicia.

De ahí veo una gran oportunidad: el problema en materia de justicia está en la sociedad. Y me quise adelantar en la impartición de justicia y me fui a la policía (federal), estuve diez años y después de eso llegué a la conclusión:"¿de qué me sirve seguir metiendo gente a la cárcel o enfrentándome a los delincuentes si puedo prevenir a que sean delincuentes?".

Cuando empiezo a dar pláticas en primarias y secundarias dijimos vamos a crear un super héroe como Batman o Superman y tenemos algo hermosísimo culturalmente que es la magia de la lucha libre. Entonces la imagen de la fundación la creamos con el único objetivo de prevenir la delincuencia.

A eso se dedica la fundación, es un sistema de prevención que atiende de raíz a futuras generaciones para que no caigan en la delincuencia, adicciones, en el bullying, en el pandillerismo, en los vicios que hay en la comunidad.

¿Tienes un héroe o fuente de inspiración?

A mí me gustaba ver al Santo siempre me gustó porque estaba en contra del mal, fueran momias, monstruos, delincuentes, o sea la justicia, el bien siempre vencía al mal porque siempre era el justiciero.

¿Cómo es un día en tu vida con tantas actividades?

Me levanto como a las 4 de la mañana, hago ejercicio dos horas. Ya tengo ocho publicaciones como autor. Cómo explicar cuando tengo tiempo que siempre intento dármelo, me dedico a la docencia en diferentes materias como ciencia política, filosofía y trabajo social y obviamente derecho.

¿De dónde nace el nombre 5x ?

La verdad del nombre era mi número de la Policía Federal pero cuando me lo preguntan los niños son cinco valores que representan a 5x y la x también es por los deportes extremos.

Y eso es lo que se dedica a transmitir: valores. Superman está súper fuerte, Batman gana billetazos, pero 5x su mayor fuerza es transmitir los valores para que ya no haya delincuentes y acaba con los malos al hacerlos buenos.

¿Cómo te recuerdas de más joven?

Desde chiquito siempre fue muy latoso, mi papá me tuvo cuando tenía ya 50 años entonces ya no tenía mucha paciencia, fui un güerco sumamente inquieto y toda mi niñez la recuerdo en un monte siempre en los ríos mi deporte siempre fue eso y por eso hoy en día también soy alpinista. Por eso estoy buscando escalar todas las cumbres del mundo me faltan algunas.

¿Qué retos han representado un máximo esfuerzo para ti?

La realidad es que no hay límites esos te los pones tú mismo y eso es lo primero que quiero que sepan mis hijos, las cosas que más trabajo te cuestan son las que te pintan una sonrisa más grande y las que más disfrutas y como vivas en el día a día serás recordado. Entonces nosotros vivimos al máximo cada segundo lo buscamos aprovechar. Creo que esas oportunidades nosotros mismos las buscamos no te llegan o si llegan rara vez.

¿Qué haces en tu tiempo libre?

Me gustan mucho los deportes extremos hoy en la mañana a las 4:43 horas ya estaba en Chipinque, fui a subir el Copete del Águila, el camino más complicado más pedregoso es el que te fortalece en tu día a día y cuando volteas hacia atrás pasos muy firmes y lo lejos que pudiste llegar".

¿Qué viene para ti en la política?

Cuando yo entré a Morena, el partido tenía un porcentaje prácticamente nulo de votos no tenía ni comités ni recursos y al ver todos sus componentes acepté ir por la senaduría y pasamos de 6,000 bocetos a 500,000; como primera fuerza logramos transformar el panorama de la política.

La gente también ha ido migrando y dejado de ver el show que hacen muchos políticos para posicionarse en el gusto de la gente con mentiras.

¿Contemplas seguir por esta vía?

Sí, me han invitado al gobierno federal, sin embargo, en el tiempo que estuvimos en la campaña abandoné tanto la fundación como mis negocios entonces, me prometí acercarme a la fundación para fortalecerla.

Me han llegado varias ofertas, sin embargo todavía no es mi momento yo necesito primero arreglar la casa y después comenzar a ser farol en la calle, pero mientras tanto necesito que haya mucha luz en mi hogar y que mi familia esté tranquila.

Definitivamente vamos a participar en el 21, acabo de terminar un libro que se llama Camino hacia la presidencia, que trata de la trayectoria de Andrés Manuel López Obrador y a mí no me hace el puesto o el encargo yo creo que el encargo es una gran oportunidad para el ejercicio y la dignificación de la política.