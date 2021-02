Alejandro Páez, el regidor con más faltas en San Pedro

San Pedro.- De octubre de 2018 a noviembre de 2020, el regidor independiente Alejandro Páez ha tenido el 22% de faltas de un total de 86 sesiones de cabildo de San Pedro.

Esto representa que no ha estado presente en 19, lo que lo convierte en el edil más faltista de ese ayuntamiento.

Mientras que la regidora panista, Karla Flores se encuentra en segundo lugar con el 20% de las faltas y posteriormente en tercer lugar está la síndica, Valeria Guerra con un 14 por ciento.

Ante esta situación, la activista y vecina de Bosques del Valle, María Elena Assad, señaló que esto demuestra que el regidor (Alejandro Páez) no está interesado y no está cumpliendo con su trabajo.

"En esos detalles te das cuenta de la actuación de los regidores y del interés que tienen en servir a la ciudad... Son los que prometieron que iban a hacer algo diferente y evidentemente no lo están cumpliendo... Ahí está la evidencia, cuando uno se compromete a un trabajo y más en el servicio público tienes que cumplir", apuntó Assad.

Sin embargo, quienes también presentan arriba del 10% de las faltas son el regidor panista, Juan Gabriel Ramírez Conde; los independientes, Francisco Juan Garza Barbosa, Venecia Guzmán, Javier González Alcántara y Eduardo Aguilar.

Por ello, ante el poco interés que han mostrado algunos regidores, la vecina de Bosques del Valle lamentó que hayan quitado del puesto al regidor José Mario Garza Benavides, ahora que regresó a Cabildo el regidor Mauricio Sada, pues señaló que Garza Benavides sí era de los que representaban a los ciudadanos y cumplía en las Sesiones.

"Si no pueden o no quieren cumplir que se retiren, es incongruente que le quiten el puesto a regidores como José Mario Garza Benavides que mostraba todo el interés en hacer su trabajo de representar a la ciudadanía y lo quiten sin tener la mínima consideración y permitan que gente que falte y que no hace su trabajo, permanezca en el puesto de regidor.

"Están ahí para representar a los ciudadanos y si no van no representan y no están haciendo su trabajo y solo están cobrando", recalcó Assad.