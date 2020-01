Alcalde de Cadereyta defiende pago a firma 'fantasma'; acusa golpeteo político

El alcalde de Cadereyta Jiménez, Ernesto Quintanilla, salió a defender la erogación millonaria a una empresa "fantasma".

Por medio de un comunicado, el edil indicó que la firma Grupo Dahivon, a la cual se le pagó $12 millones de pesos por timbrado de nómina, está debidamente constituida, y acusó al diputado del PAN Eduardo Leal de realizar un golpeteo político en su contra.

"Hacienda tiene que checar a las empresas para que no sean ´fantasmas´ como las que existían en tiempos pasados", dijo el munícipe.

Y sostuvo que las fotos que el diputado Eduardo Leal presentó en su denuncia señalando a la empresa Dahivon como ´´fantasma´´ no corresponden a la que está en Guadalajara; además, enfatizó que la firma tiene su acta cotejada con el notario público Carlos Hijar Escareño.

No obstante, el munícipe no pudo aclarar la investigación hecha por el Consejo General del INE (INE/Q-COF-UTF/573/2018/JAL), porque la empresa recibió pagos no reportados por Agustín Valle Olmos, quien contendió por la alcaldía de La Barca, Jalisco, con Nueva Alianza.

En el comunicado, Ernesto Quintanilla subrayó que va contestar la denuncia que los panistas Eduardo Leal y Mauro Guerra presentaron en la Fiscalía Anticorrupción, y recalcó que el proceder del legislador y del líder del PAN es un golpeteo político.

"Tal parece que el que no se ha dado cuenta que si dejo un desastre, fue la administración panista a la cual él (Eduardo Leal) perteneció, y hoy con tal de buscar reflectores anticipados se verá más mal porque llevaremos las pruebas para desmentirlo ante la ciudadanía de Cadereyta", enfatizó.