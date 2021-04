Alcalde de Ciénega de Flores apoya a su esposa ¡con trabajadores municipales!

En el municipio de Ciénega de Flores, el alcalde, Pedro Casas Quiñones, utiliza el aparato de gobierno municipal para tratar de heredarle el cargo a su esposa, Margarita Quiroga, quien compite bajo las siglas del PAN.

Dicha situación es evidenciada en una serie de audios que empleados municipales hicieron llegar a El Horizonte.

Este caso rememora el caso de las "bronco-firmas", ocurrido en 2018, cuando el gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez, y el entonces secretario de Gobierno, Manuel González, utilizaron recursos públicos para recolectar firmas para la candidatura presidencial de "El Bronco", según determinó el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

En mensajes de voz de WhatsApp, se escucha al secretario del Ayuntamiento, Felipe de Jesús Sandoval Valdivia, ordenarle a sus directores que envíen a Sonia Cabriales, coordinadora de campaña de Quiroga, los nombres de los empleados que están levantando las listas de todos los burócratas.

"Por favor, los listados, digo, los nombres de las personas que tengamos en presidencia con lista, favor de mandárselos directamente a Sonia, si tienen su número qué bueno y, si no, avísenme para reenviarles su número para que lo manden por WhatsApp.

Dichos nombres, según Cabriales, son de quienes están trabajando en "promover el voto" o de plano se quieren sumar a la campaña de la esposa del alcalde.

Empleados que entregaron los audios a El Horizonte puntualizaron que los listados servirán para tener el control de los más de 300 burócratas y obligarlos a ellos y sus familias a votar por Margarita Quiroga el día de la elección.

A quienes no quieran dar su nombre, agregaron, los están amenazando con correrlos de la administración municipal, lo cual hasta el momento no ha sucedido.

"Si es posible que me pasen un listado de las personas que traen hojas para promover el voto: su nombre, dirección y teléfono y de las personas que quieran sumarse a la campaña, me falta gente en varias colonias, en unas dos colonias; me refiero ahí a los trabajadores del municipio", afirma Sonia Cabriales quien es funcionaria con licencia.