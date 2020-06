´Al Congreso nadie lo clausura´, dice presidente del Legislativo

Después de que el gobierno estatal colocara sellos de clausura en la entrada del Congreso local, el presidente de la mesa directiva de ese poder, Juan Carlos Ruiz, enfatizó que nadie puede clausurar el recinto legislativo y que "analizan medidas legales" para revertir la acción de la Secretaría de Salud.

Ruiz, diputado local del PAN, remarcó que respeta el trabajo del secretario de Salud, Manuel de la O Cavazos, pero en este caso, subrayó que el funcionario desconoce la Constitución local.

"Desconocen la Constitución, entendemos que su trabajo por preservar la salud de todos los nuevoleoneses los lleva a tener que tomar muchas decisiones al paso, pero ésta en lo particular no estamos de acuerdo y hacemos una enérgica protesta por esa acción que se intentó realizar, pero el Congreso no se ha suspendido en ningún momento y al Congreso nadie lo clausura", concretó.

El legislador panista ofreció una rueda de prensa para informar que ya analizan los términos jurídicos para levantar esta orden del Ejecutivo, el cual –dijo– no tiene las facultades para efectuar una acción como el cierre o clausura de la sede del Congreso de Nuevo León.