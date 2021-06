Agua y Drenaje da primer aviso a Tamaulipas para renegociar envío de agua

Nuevo León.- La renegociación del tratado de agua entre Nuevo León y Tamaulipas ha comenzado a avanzar, pues la paraestatal Agua y Drenaje (AyD) ya avisó al vecino estado que quiere renegociar el acuerdo que data desde 1996.

Esto surge luego de la discusión que han generado las declaraciones del gobernador electo, Samuel García, sobre la necesidad de renegociar el tratado de agua con Tamaulipas, la dependencia encargada del vital líquido en Nuevo León -todavía en la administración de "El Bronco"-, dio ya el primer paso, al convocar a una revisión de dicho convenio.

El director de AyD, Gerardo Garza González, aseguró en entrevista con El Horizonte que Nuevo León ya invitó a la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y al gobierno de Tamaulipas a sentarse a negociar un nuevo convenio que esté acorde a las condiciones y necesidades actuales y no las de hace 25 años que fue cuando este se firmó.

Garza González señaló que si bien han sido pláticas "informales", del tema ya tienen conocimiento, desde el 2018 y recientemente, el director de la Comisión Estatal de Agua de Tamaulipas, Luis Javier Pinto Covarrubias, y por parte de la Conagua, el ahora ex delegado, Luis Fernando Uc Nájera.

"Fueron pláticas informales con el Comisionado Estatal del Agua, no hablamos de volumen, no hablamos de números, no hablamos de cantidades, pero sí saben la inquietud del gobierno de Nuevo León, así como nosotros la de ellos, la necesidad del Distrito de Riego 026.