Afirma estado que repercusiones por caída de bolsa, no afectan a ciudadano común

Después que la Cámara de la Industria de la Transformación de Nuevo León (Caintra) hiciera un llamado al gobierno para emitir acciones ante el panorama incierto a nivel global por los impactos económicos de la caída del petróleo y la bolsa, el estado dijo que estas no afectan al ciudadano común y enfatizó que las consecuencias de ello son especulaciones internacionales.

Este martes, El Horizonte dio a conocer que por causa de la "guerra" entre Arabia Saudita y Rusia, además de la incertidumbre por el coronavirus en la economía mundial los índices sobre volatulidad financiera se dispararon.

En entrevista, al término de la reunión de seguridad, Manuel González, Secretario General de Gobierno, señaló que mantienen el dialogo con la Caintra, sin embargo hay que esperar como transcurren los siguientes días para ver las repercusiones.

"Estos son elementos económicos internacionales que inciden en las altas y bajas del mercado monedas y precios del petróleo veremos qué pasa en los siguientes días son simple y sencillamente especulaciones internacionales que no tiene nada que ver con el gobierno del estado", manifestó.

"Yo creo que esas repercusiones siempre tendrán algo que ver en el movimiento económico pero en la generalidad de los mexicanos que no tienen acceso a la bolsa ,que no tienen acceso a un dólar, que no tienen acceso a un crédito industrial o comercial pues la vida cotidiana continúa", subrayó el funcionario.

Añadió que si es factible atender la demanda de la Caintra, pero precisó que en este marco es lo que menos tendría impacto con relación a los mercados internacionales.

"El gobierno ha estado mejorando en muchos sentidos todo lo expuesto en mejora regulatoria es parte de eso y es manejado por ellos directamente de sus negociaciones, pero no podemos con todo respeto no podemos dirigir a la mejora regulatoria la problemática de los mercados internacionales, no tiene nada que ver una cosa con la otra y lo que tenemos que hacer es ponernos a trabajar", concretó.

Ayer, la Caintra pidió a las autoridades estatales fortalecer las capacidades productivas de las PyMEs, reactivar la inversión y gastos públicos, disminuir la fricción administrativa entre empresas y gobierno mediante la agilización y liberación de trámites, brindar certidumbre al sector productivo nacional y fomentar los espacios de vinculación de negocios para PyMEs.