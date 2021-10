Aficionado de Sultanes clama por ayuda al equipo; le dieron 'pelotazo' en partido

Monterrey, Nuevo León.-Era la cuarta entrada en el estadio de Beisbol Monterrey, Sultanes y Tomateros buscaban triunfar sobre el diamante, pero en la tribuna, a un aficionado le cambiaba la vida.

El afectado, Reynaldo Hernández, nos relata lo sucedido, "El martes 12 en el juego de Sultanes contra Tomateros, en la cuarta entrada, un batazo de faul por el área de tercera me pegó en la cara, tuve cuatro fracturas en el rostro, dos de nariz, una en la base del ojo y otra en el pómulo".

El aficionado recibió atención médica en el mismo inmueble, pero después no obtuvo más apoyo del club sultán, "El martes fui dado de alta de la clínica 21, estuve toda una semana ahí, y nunca hubo una respuesta de ellos, nunca hubo una llamada, ni un cómo estás".

Hernández está percibiendo una cantidad menor de su sueldo debido a la incapacidad, y ha tenido que solventar gastos de medicina y consultas, por ello la insistencia de Reynaldo y su familia para contactar a la dirigencia de la novena regia, misión en la que no han tenido éxito.

"Se pidió apoyo al equipo Sultanes y no hemos recibido ningún apoyo, solo subieron un video a redes sociales donde decían que estaban conmigo, que me apoyaban, decían que estaba el equipo al pendiente, lo cual, no ha pasado", dijo Reynaldo.

Por último, explicó su situación para los próximos días, "La próxima semana tengo cita con el oftalmólogo y veré si ocupo lentes porque la retina quedó dañada, no sé cuántas consultas tendré, pero si no me pagaron las operaciones al menos que apoyen con estas consultas, ellos tienen un seguro que debe pagar todos esos gastos, pero nos dicen que tiene que ser un rembolso, que paguemos el daño y luego ellos se lo cobrarán a la aseguradora".

