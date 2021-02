Adultos mayores ´enfermos´, con tanto encierro

Las medidas prohibitivas, principalmente el encierro y las restricciones de acceso a restaurantes y negocios han hecho estragos en los adultos mayores, que los llevan a desarrollar un trastorno mental y emocional.

De acuerdo con datos de organizaciones internacionales en materia de Salud, señalan que en el último año uno de cada cuatro personas mayores de 60 años, han presentado problemas como depresión o ansiedad, situación que se acrecentó con la pandemia del Covid-19.

En este sentido, Nuevo León está por cumplir un año de mantener en confinamiento a la población de la tercera edad, quienes se enfrentan al estrés y miedo por no poder ver a sus seres queridos y ni siquiera pueden relacionarse socialmente o acudir a tiendas, pues el gobierno no permite el acceso por considerarlos vulnerables.

"Los adultos mayores ya están cansados por esta situación y sobre todo que no tienen posibilidades o derecho de poder asistir a ningún lugar, porque les tienen prohibido a la gente arriba los 65 años", señaló el coordinador general de geriatría del área de postgrado del Tec de Monterrey, Amador Macías.

Por ello, algunas organizaciones y activistas están exhortando al gobierno a que ponga fin a las restricciones de movilidad a adultos mayores, y que sea una decisión personal de ellos el correr el riesgo de salir o no.

Y es que la depresión del encierro puede ser aún más peligrosa que el virus, pues en sus palabras, "si no los mata el Covid, los matará primero la tristeza del encierro".

Ante esto, el presidente del Instituto Estatal de las Personas Adultas Mayores (IEPAM), Ramón de la Peña Manrique, abogó porque ya se les permita ingresar a recintos.

"Que ya se permita salir e ingresar a recintos, que se apliquen en las iglesias los protocolos de prevención, en los casinos, a los lugares, a dónde va uno a caminar", afirmó.

Incluso, activistas como Herminio Gómez ya están tramitando un amparo para que sea derecho de los adultos mayores el decidir si ingresan o no a un recinto.

Cifras de Salud, por su parte, apoyan la tesis de que el encierro está causando estragos a la salud mental de este sector de la población.

Los organismos internacionales en materia de salud indican en diversos estudios que el trastorno más frecuente es la depresión, la cual se va a recrudeciendo conforme a la edad, como es el caso de personas de 75 años.

En el caso de Nuevo León, la Secretaría de Salud ha reportado un incremento en los servicios y llamadas por enfermedades mentales a causa del encierro.

De julio a noviembre del año pasado se registró un incremento de 53% en las atenciones, pues en el primer mes fueron 3,023 y en el segundo 4,630; aunque no hay segmentación por edad, la dependencia destaca que principalmente fue a adultos mayores.

Además, activistas y expertos en derecho dijeron que no permitir el ingreso de ese sector a los comercios es discriminatorio y viola las garantías individuales.

"Las restricciones a los adultos mayores, es evidentemente es una medida discriminatoria y que atenta contra los derechos humanos de las personas adultas mayores.

"Restringirle el acceso a la mayoría de los lugares, únicamente catalogando por la edad, sin tener el respaldo de la condición física de cada uno, evidentemente es una medida discriminatoria", dijo el abogado César Leza.

Tramitarán amparos contra restricciones

El activista social, Herminio Gómez, dijo que como adulto mayor él y otras cinco personas tramitarán un amparo para obligar a la Secretaría de Salud que les reconozca el derecho de decidir si ingresan o no a un recinto.

"Ellos no pueden ir en contra de la ley, dejan a los niños fuera de la tienda y señores que tienen hasta dos niños menores de edad, los tienen que dejar afuera, si algo les pasa a esas criaturas ¿Quién va a ser el responsable?

"Eso sí tienen derecho de poner las reglas, bueno, para no enfermar, para no contagiar a otra persona, pero el que no me dejen entrar ahí, sí están violando las garantías individuales", señaló Gómez.

Además indicó que le giró una carta al secretario de Salud, Manuel De la O, mediante la cual le pide que le expliquen por qué no le permiten entrar a las tiendas y la respuesta fue que así lo marca la ley.

Además de Gómez, otras cinco personas promoverán el recursos quiénes son Melesio Macías, José Quijano, Juana Elizabeth Leal, Concepción Alejo y Germán Alducin.

Llaman a buscar el cómo sí

El presidente del IEPAM, Ramón de la Peña Manrique, y la presidenta del Consejo Consultivo Técnico de ese organismo, Teresa Villarreal de Dillon, insistieron en que las autoridades busquen el cómo sí reintegrar a los adultos mayores a las actividades cotidianas a fin de que dejen de "enfermarse" por estar encerrados y porque no los dejan entrar a lugares que antes visitaban como los centros comerciales y casinos.

"Que no se les olvide que los responsables de mantenernos sanos somos nosotros, pero ahí la segunda responsable son las organizaciones que tienen que hacer lo necesario para que no haya posibilidades de contagio, que te midan la temperatura, te pones gel y el tercer responsable es el gobierno explicando que nosotros hagamos lo necesario por mantenernos sanos", dijo.

Villarreal de Dillon calificó de injusto que por el sólo hecho de tener 65 años, se clasifique a una persona como "vulnerable".

Afirmó que incluso alguien de 70 años está en mejor condición de entrar a un lugar con público que otra persona joven con enfermedades.

"Yo creo que no por el hecho de tener 65 años y más entra una categoría vulnerable, porque hay una persona de 40 años que puede ser más vulnerable.

"Entonces yo creo que es parte de una responsabilidad de que debemos de tener todos los ciudadanos es cuidar y de tener la sana distancia, usar el tapabocas porque esto no va acabar en los siguientes dos o tres meses", indicó Villareal Dillon.

Ambos coincidieron en que si se mantienen las medidas que se han hecho en los establecimientos, los adultos mayores pueden transitar sin ningún problema en éstos.