Se registrará Adrián de la Garza como precandidato a la gubernatura; pedirá licencia mañana

Nuevo León.- El alcalde de Monterrey, Adrián de la Garza, ya se decidió y dio a conocer que el próximo lunes 7 de diciembre se registrará como precandidato a la gubernatura de Nuevo León, por lo que mañana pedirá licencia para separarse del cargo.

"Sí me voy a registrar el próximo lunes, he estado platicando con los diferentes compañeros que también traían alguna intención, donde me han expresado su apoyo, su compromiso y en ese sentido, estamos pensando registrarnos el próximo lunes, lo haremos en el horario marcado por la convocatoria.

"Muy seguramente el día de mañana estaré pidiendo un licencia temporal para poder estar siguiendo las indicaciones de la precampaña y ya se decidirá el próximo mes aproximadamente, no más de un mes, sobre ya una candidatura definitiva", mencionó el edil.

El alcalde señaló que hará su registro en las instalaciones del partido aquí en el estado y agregó que hasta el momento no se tiene definido quién quedará en su lugar, pues, dijo, eso se establecerá en Sesión de Cabildo.

El edil agregó que ha estado platicando con el líder del partido, Alejandro "Alito" Moreno; la alcaldesa Cristina Díaz; el alcalde César Garza e Ildefonso Guajardo y le han expresado su apoyo ante su decisión del registro.

"He platicado con los otros compañeros... para poder establecer lineamientos en los que podemos hacer un bien a Nuevo León, en lo que entiendo y me han manifestado su apoyo para que sea yo quien me registre pero obviamente el registro está abierto.

"Los tres me lo han externado de manera personal y también en donde hemos estado juntos, donde tienen muy claro que hay importantes retos en los diferentes municipios del estado de Nuevo León, pero principalmente hay un reto muy importante para México y eso lo tenemos muy claro los tres y que tenemos que tomar la mejor decisión y la más inteligente y eligiendo siempre al estado... ellos han externado que en caso de un registro estarían apoyando a mi persona", mencionó el edil.