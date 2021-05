Adrián alerta sobre posible regreso de crisis de inseguridad en Nuevo León

El candidato de la alianza Juntos Haremos Historia en Nuevo León, Adrián de la Garza Santos, alertó sobre la posibilidad de que en el estado regrese la crisis de inseguridad que se vivió en la década pasada. De acuerdo con el abanderado priista es de preocupación que se den fuertes enfrentamientos entre fuerzas de seguridad con grupos delincuenciales en municipios rurales.

"Vemos que ya está otra vez los grupos de delincuencia organizada aquí en el estado.

Donde vemos camionetas con blindaje artesanal, con convoy armados, que se enfrenta con el ejército, con la guardia nacional, que casi tumban el helicóptero de Fuerza Civil, esos son indicadores que nos dicen que estamos en riesgo muy alto, yo sé cómo tratar la seguridad de Nuevo León, sé cómo vamos a 17:10 poder evitar que se nos presente una época como la que tuvimos", puntualizó De la Garza Santos.

Además, durante una reunión con maestros, el candidato a gobernador dijo que los resultados que dio en anteriores cargos son la garantía de que va a cumplir como gobernador.

"Hicimos todo eso en Monterrey, de que le dimos estabilidad, orden en las finanzas para poder invertir, le dimos estabilidad y orden en la procuraduría para que hubiera seguridad y esa es la garantía que yo les quiero decir hoy a los maestros de que voy a cumplir como gobernador.

La garantía de que donde he estado con responsabilidad, cuando ustedes me han dado la responsabilidad, siempre he cumplido, nunca le he quedado mal a la gente de Nuevo León y no lo voy a hacer en esta ocasión, al contrario, vamos a darle rumbo y orden al estado", subrayó.

Al finalizar, el candidato por la coalición Va Fuerte por Nuevo León agradeció a los maestros su la labor en la formación de los nuevoleoneses, por lo que buscará dignificar nuevamente la profesión.