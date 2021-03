Adelanta Samuel plan de movilidad

En atención a medios de comunicación, el candidato por Movimiento Ciudadano (MC) a la gubernatura de Nuevo León, Samuel García, dijo que se debe invertir y destinar el gasto público al transporte público para que se solucione el problema más grave que tiene el estado.

García Sepúlveda, descartó que de ganar las elecciones, no habrá tarifazos ya que su plan de movilidad contempla mecanismos ingeniosos para obtener recursos, como lo es el salir del convenio fiscal.

Por ningún motivo desde que soy diputado he sido firme que no se va a subir la tarifa porque no se puede castigar más al ciudadano pero eso no impide que seamos ingeniosos en encontrar mecanismos para que el gobierno obtenga dinero para invertir mejor en el transporte la principal alternativa es salir del convenio fiscal que nos quitó todo nuestro dinero.