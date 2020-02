Acusan falta de acciones a favor de docentes en la UT

Los problemas para los trabajadores del sindicato de la Universidad Tecnológica (UT) siguen sin resolverse, esto a pesar de que se había llegado a un acuerdo con el gobierno del estado sobre la firma de los contratos colectivos para los maestros.

Los integrantes del sindicato señalaron no tener respuesta a sus peticiones de prestaciones y contrato, mismos que exigieron a los rectores de las Universidades y la Secretaría de Educación en Nuevo León.

"Quisimos hacer público el maltrato que estamos recibiendo de parte de la rectoría que no cede, hicimos un paro laboral donde acordamos con la secretaria de Educación y gobierno del estado y los rectores para la firma del contrato, sin embargo, fue una simulación, no ha habido la voluntad para la firma.

"Nosotros levantamos el paro en señal de buena voluntad, porque se nos dijo por medio de rectorías y gobierno del estado que se nos daría solución inmediata a nuestras peticiones, en esas reuniones estuvieron representantes del gobierno, jurídico del gobierno y Secretaría de Educación Pública y ambos rectores de las universidades de Escobedo y Santa Catarina", explicó Manuel Rubio, secretario General del Sindicato de la Universidad Tecnológica de Santa Catarina.

Los afectados señalan tener cerca de un mes en la misma situación sin que haya solución al respecto del tema.

Karla Galicia, coordinadora de la UT en el sindicato, mencionó que ninguno de los docentes cuenta con contrato y los hacen firmar cada cierto tiempo uno del cual ni siquiera cuentan con copia.

"Es un contrato que básicamente ellos tienen y están guardados en un archivero, entonces al momento de despedirte no hay finiquito, ni acceso a la pensión, porque no tenemos los servicios médicos", indicó Galicia.

Además de esto, ambos integrantes del sindicato denunciaron que hay maltrato a los docentes, nepotismo y un aparente desvío de recursos en el plantel de Escobedo.

"Nuestros alumnos no tiene un desarrollo integran en su educación y nuestras universidades no tienen áreas de desarrollo físico, no se fomenta el arte ni la cultura, entonces la educación integral está olvidada y sobre todo que decir de las condiciones de los trabajadores la mayoría no cuenta con las prestaciones mínimas que marca la ley federal del trabajo.

"Además existe la condición de acoso laboral, terrorismo laboral de parte de la directora académica Beatriz Eugenia Luna Olvera quien ha propiciado y fomentado un clima de amenazas para los trabajadores, así como ha realizado contrataciones a personas cercanas a ella", detalló.

De igual forma, en el plantel de Escobedo se han presentado este tipo de problemas ya que acusan al rector Juan Pablo López, quienes de acuerdo con los maestros acusan de nepotismo y cambio de salarios ante Transparencia.

Ante la falta de acciones de parte de las autoridades estatales, los integrantes del sindicato señalaron que acudirán a las instancias federales, incluso comentó que ya entregaron un escrito al presidente Andrés Manuel López Obrador.

De no tener mayor respuesta volverán de nueva cuenta al paro laboral a nivel estatal.