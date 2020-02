Acusan de ilegal fusión de predios en Chipinque; Cabildo hoy define si dará aval

Parece volver a complicarse el intento que hace la desarrolladora "La Sierrita" -perteneciente a una acaudalada familia sampetrina- de fraccionar un predio gigantesco en Chipinque, siendo que parte del mismo invade área natural protegida.

La propuesta va a ser votada hoy martes en el cabildo de San Pedro, y los desarrolladores han asegurado que sólo piensan construir en la franja del predio que es urbanizable.

Sin embargo, según advierten ahora abogados, la fusión de terrenos en esta parte de la Sierra Madre, así como su posterior subdivisión, sería ilegal, pues constituye una "acción urbanística" que toca a un tramo de área natural protegida, lo cual está prohibido por la Ley de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano para el Estado de Nuevo León.

El artículo 3 de dicha ley define como "acción urbanística" a los "actos o actividades tendientes al uso o aprovechamiento del suelo dentro de áreas urbanizadas o urbanizables y áreas rurales, tales como subdivisiones, parcelaciones, fusiones, relotificaciones, fraccionamientos, condominios, conjuntos urbanos o urbanizaciones en general".

Y el Plan de Desarrollo Urbano de San Pedro reconoce la zona donde están los terrenos de la familia Garza Lagüera Gonda como área de preservación natural y área natural protegida.

Puede interesarte...

De hecho, en la página 6 del dictamen que él envió la Secretaría de Control y Desarrollo Urbano al Cabildo se reconoce que tres de los predios están en área natural protegida.

"No están respetando el Parque Cumbres, es un plan con maña porque desde que es protegido son terrenos inviolables porque los vas a fusionar y luego subdividir pues ¿cuál es la finalidad? está prohibido totalmente, pero el cabildo hace lo que quieren", dijo el abogado Rubén Ramírez.

Hoy martes, el cabildo sampetrino someterá a votación la polémica fusión de los terrenos.

Ante este panorama de ilegalidad, el activista Enrique Burguete, del organismo Promontaña, le pidió a los regidores y al alcalde pensar bien la acción y postergarla hasta que se analice a detalle.

"Lo que nosotros recomendamos al municipio, porque lo están haciendo con mucha prisa, que se tome el tiempo necesario, que lo aplacen, que lo analicen, que lo estudien porque puede haber una especie de contraposición de lo que son las reglas federales.

"Es ilegal y le están buscando un agujero a esa fusión, tiene que irse con mucho cuidado el alcalde Miguel Treviño y su cabildo porque pueden incurrir en un delito ambiental", apuntó Burguete.

Puede interesarte...

Permisos viejos perdieron vigencia: Abogado

También el sábado se dio a conocer que los abogados de la empresa declararon que no sólo tienen factibilidad del estado para construir casas sino también una zoológico, un parque recreativo y hasta un hotel los cuales no piensan utilizar.

El abogado Federico Fernández señaló que dichos permisos ya están caducos porque Ley de Desarrollo Urbano publicada el 8 de febrero del 1991 decretó que lo expedido con anterioridad sólo tenía un año de vigencia.

"Entonces esto es por ministerio de ley, simplemente si ellos no tienen las autorizaciones del fraccionamiento para reurbanizar, aparte tenían que haberla ejercido pero no es así, antes tenían una factibilidad vieja de desarrollo urbano, estuvo vigente en su momento pero ya no", mencionó el abogado Federico Fernández.