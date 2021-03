Acusan choferes: Uber y DiDi suben comisión

Monterrey, Nuevo León.- Explicaron que debido a que las aplicaciones han ido aumentando sus comisiones, una gran cantidad de conductores dejaron de conectarse y ahora hay mucho menos unidades¬† por lo que no se dan abasto para satisfacer la demanda y eso hace que los precios se disparen.

Jorge Tijerina Cruz, conductor tanto en Didi como Uber, afirmó que si se piden alrededor de 5,000 viajes en el poniente, solo están conectados alrededor de 1,000 conductores por lo que esa demanda no se puede cubrir.

"Las plataformas no han podido mantener a más choferes conectados, yo tengo en esto cuatro años, soy socio conductor. Antes había solo pago de comisión de las plataformas, pero ahora se cobra el 8% de IVA, el 2% de ISR y el 16% por uso de plataforma digital", mencionó Tijerina.

urge regulación

El conductor añadió que esta situación solo terminará cuando los diputados se sienten a hablar con ellos y les ayuden a regular los precios y bajar las comisiones.

El lunes 8 de marzo, El Horizonte dio a conocer que Uber y Didi andaban "acelerados" cobrando más del doble las tarifas a sus pasajeros.¬†¬†

Otro de los ejemplos que señaló es que, aunque se cambie la ruta y sea menos kilometraje, las plataformas siguen cobrando lo mismo y son ellas quienes se quedan con la diferencia que se dio con el viaje.

"Me pide un viaje de Mitras centro a la terminal del Aeropuerto y la aplicación me dice que son $250 pesos, las aplicaciones hacen el estimado por todo Morones Prieto, pero usted dice ´vete todo Ruíz Cortines´, entonces son menos kilómetros, entonces si en ese viaje se cortó el camino, en lugar de que cueste $250 va a venir costando $220...esa diferencia menor se la quedan las plataformas", indicó Tijerina.

Asimismo, agregó que en Uber también se están "regalando" viajes, que hacen que los conductores no tengan ganancias, lo que, por ende hace que estos no se conecten.

"Tomé un viaje del Fashion Drive a Ruiz Cortines y Rangel Frías, aproximadamente 10 kilómetros, a mí me quedó neto de la deducción de Uber $35 pesos...no existe ganancia, entonces tengo perdidas´´, platicó.

"Para que las plataformas los puedan retener no pueden abusar y es lo que están haciendo, abusan ellos, pero los conductores no se conectan porque no es rentable", agregó.

Ya son tres semanas en las que usuarios se quejan de los costos.