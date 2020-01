Acusan a Grupo Marfil por desmontes en La Huasteca

Las maquinarias y los trabajos de desmonte que se están generando en La Huasteca tienen un responsable. Según Dionisio Herrera Duque, quien fue alcalde de Santa Catarina del 2006 al 2009, el culpable de las brechas y caminos que se observan en el Área Natural Protegida del Parque Nacional Cumbres es la empresa Marfil, del empresario Ramiro Guzmán Barbosa.

"La información que tengo hasta el día de hoy sigue siendo la misma empresa que inicio el proyecto, Marfil, con su dueño Ramiro Guzmán; hasta donde yo sé ellos son los que han estado manejando la propuesta de este proyecto dentro del Cañón de Ballesteros, así se le conoce a Santa Catarina y denominado el proyecto de Valle de Reyes", señaló.

Herrera Duque apuntó que esa empresa junto con la inmobiliaria "Dos Carlos" fueron quienes impulsaron el proyecto en el cabildo de Santa Catarina unos meses antes de que él entrase en funciones, cuando era presidenta municipal la priísta Irma Adriana Garza, la cual pidió licencia para irse de subsecretaria de Educación del estado.

El exalcalde dijo que "Dos Carlos" le compró esos terrenos a Protexa cuya empresa antes los usaba como tiraderos de desechos tóxicos; luego, contó, se asoció con Marfil para impulsar el polémico proyecto inmobiliario Valle de Reyes.

"El problema en la Huasteca no es tanto Valle de Reyes, el problema es que no han podido terminar el Plan Regulatorio del Manejo del Parque Nacional Cumbres, que desde 1939, desde Lázaro Cárdenas que él impulsó este proyecto, no lo terminó, lo dejó menos que a medias.

"Simplemente delimitó este Parque Nacional Cumbres y de ahí simplemente te dicen que no pueden hacer nada que no sea totalmente ecológico, si yo parto de la justicia yo creo que deben terminar ese plan de manejo, para que los dueños de ahí adentro sepan que pueden construir y que no pueden constituir.

"Eso le corresponde al presidente de la República, ningún presidente le ha metido al plan de manejo nadie, el último que alcanzo a hacer movimientos fue Vicente Fox, pero no hizo gran cosa, no se quisieron meter en problemas de tal manera que nadie ha hecho nada", puntualizó Herrera Duque.

Y recalcó, "invito a los diputados federales y locales a que se metan a la tarea de terminar ese plan regulatorio y de esa manera nos vamos a quitar problemas posteriores".