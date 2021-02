Acusan a DIF NL de permitir 'secuestro' de dos menores

Representante legal de joven sampetrina señala que autoridades han sido omisas, porque han facilitado que su exmarido, David Ruiz, no entregue a las pequeñas

Monterrey.- La sampetrina, Magaly Yolanda García Garza, tiene una poderosa razón para vivir entre la desesperación y la zozobra: desde hace dos años no ha visto a sus hijas gemelas Lucía y Sofía, actualmente de cinco años de edad.

El motivo, según acusa la joven madre, es que su exesposo, David Ruiz Cantú, las "secuestró" en presunto contubernio con funcionarios del DIF Nuevo León, quienes se prestaron para retener a las niñas para que luego él se las llevará sin que nadie sepa dónde están.

"El papá, David Ruiz Cantú, las tiene secuestradas con ayuda de toda su familia. Yo ya no sea quién hablarle o decirle que por favor me ayude, ha sido un proceso muy desgastante y muy difícil, ocupo que me apoyen", clamó la mujer.

García Garza narró que todo comenzó en 2019, en el Juzgado Primero de lo Familiar de San Pedro, que encabeza el juez Gerardo García Ramírez, cuando, tras el divorcio y como parte del juicio de convivencia, ella solicitó exámenes psicológicos para las niñas y para la pareja, y el juzgador ordenó hacerlos en el DIF estatal.

El día de las pruebas, 24 de enero de ese año, le dijeron que los exámenes de las niñas debían ser sin presencia de ella.

El proceso, que inició temprano, demoró hasta más de las 20:00 horas, a pesar de que las niñas tenían sólo tres años de edad.

Como no se las regresaban, preguntó por ellas y, al no tener respuesta, concluyó que se trataba de una "trampa" de los funcionarios y que estos le estaban facilitando a su exmarido llevárselas y quedarse con ellas, pese a que él tenía una orden de restricción y no podía acercárseles.

"Para cuando salgo de ahí, me meten a otro cuarto donde está el procurador del DIF que se llama Luis Rodolfo Domínguez Jaramillo; la delegada del DIF, que se llama Indira Patricia Muñoz Villegas y el psicólogo que estaba llevando mi caso, que se llama Juan Ángel Bárcenas, y me empiezan a decir, a base de engaños, literalmente, que me quitaron a mis hijas. Eso se llama secuestro", dijo la mujer.

Posteriormente, narró, la delegada del DIF la amenazó con que, si interponía algún recurso legal, duraría años sin ver a las gemelas y lo está cumpliendo.

"La licenciada Indira me dijo que, si yo me atrevía a meter un amparo de este tema, de que me las habían retirado, yo iba a pasar cuatro años sin ver a mis hijas", acusó García Garza.

La madre de familia se amparó contra la determinación del DIF de entregar las niñas a Ruiz Cantú; y en el proceso federal, los magistrados se extrañaron de que se las hubieran quitado, sin importar que había un juicio de por medio.

"Hasta después de la semana de haberme quitado a las niñas me informan que hay una denuncia anónima donde están diciendo que soy drogadicta y golpeadora de menores", relató.

Detrás de eso, dijo, estaba su exesposo, pero se comprobó que se trataba de una calumnia porque salió limpia en los exámenes toxicológicos y se dictaminó que las niñas no sufrían maltrato.

El último de los tres amparos que García Garza ganó fue en junio del 2020 y todos fueron en favor de que las gemelas regresaran con ella.

A pesar de eso, el Poder Judicial local y la Fiscalía de Justicia estatal han sido omisos.

Marcelo Falce García, abogado que defiende a la sampetrina, dijo que sí se ordenó un cateo en un departamento del papá ubicado en el Club Sonoma Residencial, en Monterrey, pero denunció que el mismo juez le avisó que irían a buscarlo, lo que constituiría un delito.

"Primero lo previene, le dice: si no viene, voy a practicar un cateo.

"Como ni el juez ni el secretario van al cateo, mandan a un actuario que no conoce del asunto. De Seguridad Pública del estado un elemento vio y se lo hizo saber al actuario que el padre estaba huyendo. El papá se atrinchera, y la declaración del elemento policiaco no le bastó a este actuario, de nombre José Alberto Presas, incluso cuando se le hace saber, me amonesta", recriminó el abogado.

Falce dijo que la actuación de las autoridades tiene un tufo de corrupción y favoritismo.

Exigen se emita alerta Amber

La joven Magaly Yolanda García Garza exigió a las autoridades que se activen todos los mecanismos para dar con el paradero de sus hijas, porque legítimamente les corresponde estar con ella y no con su exesposo, por lo que demandó se emita la Alerta Amber.