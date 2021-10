Acuden miles de regios a la Macroplaza a vacunación masiva contra Covid-19

Al corte de la tarde de este domingo, se informó que se llevaban un total de 12,000 vacunas aplicadas y se esperaba que al cierre se aplicaran 18,000 dosis.

Los ciudadanos dijeron sentirse seguros y más protegidos ahora que ya contaban con su primera vacuna.

"(Me siento) Feliz, emocionado y tranquilo... el día que me tocaba mi vacunación di positivo de Covid, entonces me dijeron que me tendría que esperar.