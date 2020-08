Ponen salón de clases en sus viviendas

NUEVO LEÓN.- Maestros y alumnos realizaron adecuaciones en sus casas para realizar sus actividades académicas

En un hecho histórico, este lunes arrancarán las clases en la modalidad en línea, ello ante la decisión de las autoridades federales y estatales, ante la emergencia sanitaria por el Covid-19.

Dicha situación de clases a distancia se torna complicada tanto para padres como para los maestros.

En este sentido, ambos tuvieron que buscar la adaptación de espacios en sus hogares, unos para impartir y otros para la comodidad de que sus hijos cuenten con las herramientas necesarias para obtener su aprendizaje.

Al respecto, la maestra Yesica Dueñas Reyna, quien imparte las materias de Geografía e Historia en la secundaria 85, dijo a El Horizonte, que debió crear dos escenarios, uno para los adolescentes y otro más pues tiene pequeños en educación preescolar y decidió darles acompañamiento.

"Esto es algo nuevo que estamos pasando sin precedentes algo a lo que tuvimos de un día a otro cambiar nuestra forma de trabajo, no teníamos una preparación para ello, sin embargo, no puedes decir no, no lo voy a hacer, al contrario, tienes que poner todo en marcha todas las estrategias y todas las didácticas que tienes", indicó la educadora

La docente creó prácticamente un aula en un espacio de su sala, que llenó de colores para sus hijos, al mismo tiempo que acondicionó uno de los cuartos que ya usaba como tipo estudio para sus alumnos de secundaria.

"Tanto los niños como los jóvenes se han sentido en cierto momento- platicando en el cierre escolar que están un poco solos-, que están un poco apartados de la escuela, entonces el crearles un entorno escolar ya sea por imagen con las llamadas, con los videos que vamos a tener en las clases, de crearles un entorno escolar es darles un poco de esa esencia educativa", apuntó.

La misma dinámica fue utilizada por Carlos Rodríguez González, mejor conocido como "El Profe Chido", quien es docente en la escuela primaria Centenario de la Revolución Mexicana, donde da cuarto grado, invirtió cerca de $3,000 pesos para habilitar un rincón de su hogar.

"Nos dimos la tarea varios a preparar un área en las casas para poder dar las clases y hacer un poco más llamativo para los alumnos.

"Aquí, cada quien utiliza su dinero, yo por ejemplo tuve que comprar el pintarrón, decorar con cuadros con varias cosas, así con material como este tipo de 2,000 a $3,000 pesos (gasto), claro que también tienes que tener un pedestal para grabarte, un buen celular para poder hacer las videollamadas, incluso hasta una membresía para poder trabajar bien con los niños", subrayóRodríguez.

Detalló que de esta manera se busca contar con una mayor concentración de los estudiantes, quiénes al ver este ambiente, se olvidan un poco de la crisis sanitaria.

"Ayuda un poco a olvidar un poquito esta situación como le comento, simplemente los alumnos se sienten más motivados", afirmó el docente.

Para quienes también la situación se torna complicada, es para los padres, sobre todo aquéllos que tienen más de un hijo en etapa escolar y se vuelve doble hasta triplemente difícil apoyarlos en sus clases.

Erika Mendieta es madre de tres niñas de segundo, tercero y quinto año de primaria, quién dijo que a veces se empalman los horarios, lo que complica enviar las actividades que solicitan los maestros.

"Si es un poco más difícil en cuanto a organizar los horarios, porque si se empalman unas clases de unas y de otras, entonces si voy a batallar a la hora de que sean las clases en línea porque cada maestro va a estar mandándonos vía Facebook las tareas y con las 3 que hay que cumplir.

"Tenemos a más tardar a las 4:00 de la tarde para mandar la tarea de las 3:00, entonces será difícil tenerlas toda la mañana haciendo las tareas y tener muy poco tiempo para mandar las tareas", relató.

Además, como los docentes, la madre de familia tuvo que ´desarmar´ su sala para que sus pequeñas tuvieran un espacio donde trabajar.

"La sala prácticamente la tuve que desarmar para poder tener a las 3 en ese espacio, para que pudieran ellas estar con la tarea, -no están en la individual están en grupal- y si es difícil porque atender a una y luego atender la otra, sí está complicado.

"Es un reto muy grande porque ahora sí, nosotros como papás, vamos a prácticamente darles la clase", concluyó la madre de familia.