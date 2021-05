'Abriré toda la economía de Nuevo León en octubre': Larrazábal

Monterrey.- El candidato por Acción Nacional, además, dijo que comprará 1,000 nuevos camiones urbanos en los primeros 100 días de gobierno y construirá 22 pasos a desnivel en la ciudad, como parte de su estrategia en materia de movilidad.

En exclusiva al inaugurar el nuevo programa "Foro 7" de Azteca Noreste, enumeró el compendio de sus principales propuestas de gobierno, en caso de ganar la gubernatura.

Pregunta: Una de las preocupaciones que tiene el estudiante durante su transcurso hacia la institución es el miedo de ser asaltado, en 2019 hubo 4,480 asaltos y en 2020 la cifra aumentó se reportaron 7,707 asaltos, según la Fiscalía de NL ¿Qué métodos usará para combatir esos asaltos y que el estudiante se sienta protegido?

Respuesta:Yo deberé de tener más presencia coordinando con los alcaldes, la primer instancia de vigilancia la debe tener el alcalde de la ciudad, yo deberé de tener operativos específicos. Es lo que vamos a hacer mayor presencia policíaca y coordinación con el área de seguridad que tienen,- en este caso la Universidad Regiomontana-, y todas las universidades, ese sera un operativo que vamos a coordinar con los alcaldes.

Pregunta ¿Cuáles son sus propuestas pero desde un enfoque preventivo, qué propone para evitar que se cometan más y nuevos delitos?

Respuesta: Siendo gobernador, lo primero que haré es ampliar los espacios para que la universidad tenga opciones porque muchos jóvenes no entran porque no hay espacio o no hay dinero.

Entonces vamos a tener programas de becas vamos a apoyar a los jóvenes que quieran entrar en la universidad, y me refiero a universidad porque de los 18 años en adelante es cuando tienen mayor riesgo en este tema (drogas).

Voy a invertir una cantidad sin precedente de recursos para tener espacios deportivos, hay muchas áreas, mucho joven que necesita desarrollar su talento deportivo y lo vamos a hacer con más y mejores espacios. Esa es mi mejor manera de trabajar.

Pregunta¿Qué acciones implementaría para garantizar mayor seguridad en el metro, ya que tanto estudiantes como la población en general viajamos en diversos horarios y o nos sentimos seguros en ningún horario?

Respuesta: ¿Qué voy a hacer? En el caso específico de la mujer, acabo de anunciar la semana pasada un botón que va a estar conectado a la plataforma del C5 que vamos a otorgar a las mujeres que así lo deseen, es un botón que tiene una plataforma digital, dónde su tu oprimes el botón entra la llamada inmediatamente al C5 del estado. El mismo botón si tu lo desprendes una parte del aparato entra una alarma sonora que va a permitir que la personas que este a tu lado haciendo algo indebido pueda reaccionar y ausentarse de tu espacio.

En las estaciones del metro mayor presencia policíaca, el metro de nuestro estado mueve por lo menos a 600 mil habitantes. Y en el transporte público vamos a coordinarnos con los municipios.

Pregunta: ¿Rescataría o cambiaría Fuerza Civil?

Respuesta: Para mí Fuerza Civil es una dependencia estatal que surgió muy bien, ha sido bien llevada desde que nació, recordemos que fuerza civil fue una iniciativa de un grupo de empresarios de Nuevo León.

Entonces yo, lo que tengo que hacer es reforzar, hoy Nuevo León necesita 7 mil policías en todo el estado tanto los alcalde como el gobierno del estado.

Yo a Fuerza Civil la voy a mantener, voy a reforzar y voy a continuar la capacitación de los policías, a los policías tenemos que dignificarlos, así como quiero que sean los mejores policías de México, así mismo deben tener servicios que hoy no tienen, créditos para adquirir una casa, van a tener un gobernador que los va a impulsar en todos los sentidos que tengan becas para sus hijos y para ellos mismos, y puedan tener proyecto de vida avanzando.

Pregunta: Actualmente la industria del entretenimiento está operando al 30% de su capacidad y con horario limitado, ¿En concreto cuál es la estrategia de Larrazábal para aumentar el aforo y contribuir a que la economía se reactive totalmente?

Respuesta: Espero que para el mes de octubre la mayor parte de la gente esté vacunada, yo tengo confianza que en estos próximos días las vacunas van a llegar en cantidades abundantes y eso nos permita tener mayor gente vacunada.

Actualmente, han bajado muchos los contagios espero que en octubre quede poca gente por vacunar y voy a abrir la economía para que esto se reactive, entrando en la primera semana, debo de abrir la totalidad de la actividad económica para que volvamos a tener economía gente como tu que entiendo están viviendo y padeciendo por falta de espacios donde trabajar, la vamos a abrir al 100% recién entrando.

Pregunta: De acuerdo con datos del IMSS de febrero de 2020 a febrero de 2021 se han cerrado 177 empresas que empleaban de 200 a 250 empleados Si llega a ser electo ¿qué planes de apoyo tienen a estas empresas, hablando específicamente de las PyMes?

Respuesta: Hay una cantidad de empresas que han tenido que cerrar, voy a hacer el fondo que comenté hace un momento, este fondo que pretendo hacer, es precisamente para que las instituciones bancarias les presten a esos pequeños negocios, empresas y puedan tener acceso a un crédito, que si ahí van ellos solos a pedir el dinero no van atener el apoyo del banco, con este fondo el estado será aval para que se recuperen las empresas y los empleos que se perdieron, ese será mi compromiso.

Pregunta: Después que se finalice el proceso de vacunación y se reactiven las actividades ¿Cuál es su estrategia para reactivar la economía estatal y si dicha estrategia incluye trabajar de la mano del gobierno federal?

Respuesta: Como gobernador del estado siempre tengo que tener respeto al gobierno federal, y como gobernador para exigir respeto yo también tengo que ser respetuoso. Con el gobierno federal debemos trabajar de la mano ¿qué voy a hacer? Nuevo León antes éramos líderes en atracción de inversión extranjera, hoy hemos perdido esa capacidad, voy a establecer, voy a digitalizar los trámites.

Actualmente no hay más que el 7% de los trámites que se llevan a cabo en las dependencias del estado para abrir a una empresa, únicamente 7% es digital, tienes que ir a hacer los trámites personalmente a las dependencias, eso no va a pasar en mi gobierno, voy a poner tecnología, voy a hacer un gobierno digital para que esos tramites se hagan desde una computadora, que hoy con la pandemia aprendimos que todo se puede hacer desde un celular.

A veces lo gobiernos pareciera que estorbamos, en lugar de ayudar a que se instalen empresas en nuestro estado.

Pregunta: Tenía un pequeño restaurante pero a causa de la pandemia tuve que cerrarlo y era el único ingreso que tenía para mis hijos, y así como yo hay muchas madres solteras ¿cómo le va hacer para abrir cuando usted ya sea gobernador?

Respuesta: Miles de negocios que tuvieron que cerrar por la pandemia El gobierno de Nuevo León tiene que ser un gobierno solidario, que ayude, el gobernador que tu vas a tener con Larrazábal va a ser un gobernador empático, voy a hacer que tu negocio se reactive donde voy a hacer varias cosas, les voy condonar el impuesto sobre nóminas que hoy seguramente estas pagando, te voy a apoyar con asesoría, pero con recursos a fondo perdido para que puedas iniciar nuevamente tu negocio y recuperes los empleos que la gente que trabajaba contigo seguramente lo perdieron.

Pregunta: En la actualidad, Nuevo León y su área metropolitana ha sido la más contaminada en todo Latinoamérica ¿Cómo podemos fomentar la educación en materia de medio ambiente a la población y en caso de usted que propuestas tienen para revertir la situación que vivimos en el área metropolitana?

Respuesta: ¿Qué voy a hacer? Voy a hacer la Agencia Estatal de la Calidad del Aire voy a mandar al Congreso del Estado para que me den facultades técnicas y jurídicas que hoy no tiene el estado, para que las empresas que hoy emiten el 62% de contaminantes, las pueda yo regular y sancionar.

Hoy el gobierno no lo hace, el gobierno le echa la culpa a la federación y yo lo voy a hacer así, con esta Agencia voy a empezar a ir a las empresas a establecer convenios, en donde arreglen sus proceso, mejoren sus procesos y de no hacerlo empezamos a aplicar sanciones, en tiempos considerables, un año o año y medio.

Voy a hacer un vivero estatal, para que se siembre 1 millón de árboles cada año en Nuevo León y tengamos una buena oxigenación y recuperemos la calidad del aire.

Pregunta: Además de las acciones que nos dijo para mitigar las emisiones de la industria ¿tendrá algunas para mitigar las fuentes móviles?

Respuesta: El 62% de lo que hoy contamina a Nuevo León, el 62% son las empresas, la que más contamina es la de Cadereyta, ¿que vamos a hacer? Hay un sistema que se utilizó en Tula en una refinería en Hidalgo, vamos a exigir ese sistema para que baje un 92% las emisiones que hoy están haciendo.

Otra fuente de contaminación, es los vehículos como acabas de decir, a todo el transporte público le vamos a exigir por ley que utilicen gas natural, a los vehículos del gobierno, también vamos a hacer que una parte de ellos tengan gas natural y la semaforización, la tecnología que voy a poner van a detectar las emisiones automotrices y van a acelerar la vialidad.

La otra parte contaminante es las pedreras, en esos casos específicos vamos a trabajar para que también, se vigile y se sancione y se pongan medidas, para que disminuyan las pedreras o se muevan a otro lado.

Pregunta: ¿Cree usted que la estrategia implementada actualmente por el gobierno estatal en salud, es la correcta o bien cual implementaría usted?

Respuesta: Lo que estamos viviendo es una pandemia mundial, tenía más de 100 años que no sucedía algo en el mundo, por lo tanto la manera en la que se está llevando en el mundo, y en México pues no hay una estrategia definida. Considero que lo han hecho bien y como gobernador del estado, cuando entremos en octubre, ya la pandemia tenga muy poco y que la mayoría de la gente estemos vacunados.

Creo que es muy fácil criticar pero también hay que entender que es una pandemia mundial y que no fue fácil sacarla adelante.

Pregunta: ¿Piensa quitar el convenio que se hizo con Tamaulipas para el traspaso de aguas de las presas de Nuevo León a Tamaulipas?

Respuesta: Hay que entender primero una cosa, porque Samuel dice puras cosas que no tiene sustento en buena onda. En el caso específico de la presa que se comparte agua que es la presa El Cuchillo, esa presa, entendamos que es una presa, que si bien es cierto que se construyó en nuestro estado, es una presa que construyó la federación, Tamaulipas puso una parte y Nuevo León puso una parte del dinero, el agua de nuestro país la regula la Comisión Nacional del Agua, es quien define la ubicación de la presa porque es compartida.

¿Qué es lo que tengo que hacer? Exigir, exigir con respeto con la Conagua, el gobierno federal para que el agua de esa presa no se libere hasta no tener garantizada el agua de consumo humano para Nuevo León que hoy tenemos graves problemas con el tema del agua. Voy a exigir que ese convenio se revise y que Nuevo León tenga garantizado el agua de consumo humano.

Pregunta: Según el Inegi, Nuevo León es el estado con mayor problema de movilidad urbana ¿que opina sobre la creación de más líneas del Metro, ¿cree que con más líneas del Metro baje considerablemente la cantidad de vehículos que vemos día con día saturar las avenidas más importantes del área metropolitana?

Respuesta: Hoy en Nuevo León todo el transporte público es de pésima calidad, en Nuevo León, la persona que vive ene el estado para ir a trabajar o estudiar, su traslado al día de ida y vuelta son de mínimo 3 horas y hay traslados de hasta 6 horas en un camión o en el metro, eso no es calidad de vida, y eso en mi gobierno no va a suceder, voy a ampliar como dije el metro y el transmetro, pero lo principal, el transporte público.

En los primeros 100 días voy a meter 1,000 camiones nuevos, no voy a subir las tarifas del transporte público y si los señores y si los señores permisionarios no ayudan a tener un transporte de calidad que nos merecemos en Nuevo león, voy a meter cada año 1,000 camiones nuevos para que Nuevo León tenga la movilidad y el transporte público que merecemos.

No es justo que convivan más con un camión que con su familia.

Pregunta: Todas las unidades inseguras, tienen más robos, asientos van sucios en pésimas condiciones ¿Cuál cree que sea la opción más viable para otorgarle al ciudadano la seguridad y la comodidad al hacer los distintos usos del transporte?

Respuesta: Lo primero que se tiene que hacer entrando en 100 días es que existan los camiones. Cuando empezó este gobierno camiones suficientes, había 5500 hoy nada más hay 3500 porque no han podido llegar a una cuerdo el estado con los permisionarios, unos quieren subir el precio pero no la calidad, yo entrando si no hay acuerdo en la transición, voy a meter camiones nuevos, con buen equipo, Internet gratis, aire acondicionado, para que se del servicio que se merece la gente de Nuevo León.

En el tema de seguridad, voy a tener en el metro mucho más presencia de las paradas del metro y además y un sistema permanente de vigilancia en los principales puntos donde llega el transporte público y no debe haber inseguridad en los camiones.

Pregunta: En ciudad universitaria se realizó la ciclovía, pero desafortunadamente no se cuenta con calle completa de la ciclovía, ¿cómo lograr esta conexión con la ciudad?

Respuesta: En mi concepto muy particular no están todas las zonas conectadas para que tengamos una seguridad en quien utilice un a bicicleta, yo considero que debe hacerse un buen estudio y ver realmente dónde puede ir un ciclista con seguridad.

Que tenga la seguridad que no les va a pasar algo en sus trayectos, yo quisiera tener y migrar a ese tipo de movilidad porque es importante y saludable, pero tengo que ser franco y no prometer cosas que son difíciles de cumplir. Veré cuáles son las rutas que si pueden usarse con seguridad como vías para ciclistas y esas las voy a habilitar, pero no lo voy a hacer de manera irresponsable en avenidas donde tengan el mínimo riesgo.

Pregunta: ¿Qué opina si mejore deberíamos invertir en transporte o ciclovías seguras y bien planeadas, así se mueve más gente en menos vehículos y se contamina menos?

Respuesta: Hace 25 años el 40% de la gente en Nuevo León se movía en transporte público, hoy 25 años después en lugar de que se mueva más gente, bajó un 40% de quien usa el transporte público, ¿Porqué? Porque el transporte público es pésimo, lo primero que yo tengo que hacer es corregir el servicio de transporte público, ampliar metro y transmetro pata que la gente lo utilice, para que sea un transporte que te lleve a donde quieres ir, de manera rápida, la primer misión es corregir el servicio de transporte público, las vialidades que tu mencionas se requieren, son parte de la solución, pero lo primero que debo atender son sin duda alguna el transporte público de calidad.