Abrirán quintas pero no podrán usar albercas

La renta de quintas que hasta la semana pasada se encontraba dentro del grupo de actividades cerradas, podrán abrir a partir de este viernes.

En rueda de prensa, el gobernador del estado, Jaime Rodríguez dijo que estás también se usan como salones de eventos, por lo que resaltó que pueden operar solo en este modo.

En el caso de las quintas que tienen el servicio de alberca, no pueden prestar el servicio de alberca, podrán rentar las quintas para una fiesta como siempre normalmente lo hacen. Las albercas públicas no podrán estar abiertas, el servicio de la quinta sí, probablemente para hacer una carne asada, convivir, más no así el tema de la alberca para poderla llenar de gente.