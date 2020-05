Abrirá San Pedro restaurantes, parques y clubes el 25 de mayo

San Pedro.- Durante su informe diario, el alcalde de San Pedro, Miguel Treviño, dio a conocer que el próximo 25 de mayo dará inició a la etapa 1, en la que se incluyen restaurantes, parques, cubles y la construcción en general.

El alcalde indicó que es necesario la reactivación dado que los negocios ya no pueden sobrevivir más semanas cerrados.

"No es una opción para el municipio mantener los negocios cerrados indefinidamente o por un mes más, el 85% de los negocios en San Pedro no sobreviven más de ocho semanas, ya estamos sobre las ocho semanas, de estos negocios dependen decenas de miles de familias y de estos ingresos depende su salud.

"Nuestro opción es seguir siendo ejemplo como municipio, de seguimiento de protocolos mientras se activan estas actividades y en donde cómo ciudadanos no solo observamos nuestro comportamiento dentro de estos establecimientos sino también el comportamiento del oferente", comentó el alcalde.

En el caso de los restaurantes, estos abrirán con una capacidad del 50% y dos metros de distancia entre las mesas, así mismo de permitirán máximo grupos de 6 personas.

Parques y lugares públicos serán abiertas las áreas de tránsito y ejercicio; en el caso de la construcción

se reactivarán el resto de las obras públicas y las privadas con licencia.

En el sector de academias deportivas y clubes, la reactivación se dará con clases individuales y con espacios comunes restringidos.

Mientras que los mercados al aire libre y el comercio ambulante tendrán una reapertura con semana distancia y capacidad limitada.

Treviño agregó que habló con el gobernador y este estuvo de acuerdo con la reactivación de la etapa 1 en el municipio.

Asimismo, el edil señaló que se tendrán 71 inspectores que andarán trabajando al 100%, y pidió a los ciudadanos también sean inspectores y señal directamente aquello que no se está cumpliendo.

"Aquel negocio que no cumpla con la norma reciba el castigo del no consumo... aquella actividad en dónde no se observen protocolos y se convierta en un riesgo importante va para atrás va de reversa", señaló Treviño.