Abrir libre competencia en transporte público minimizaría costos: Adrián de la Garza

Tras reconfirmar su posición en contra de un alza en el costo del transporte público, el alcalde Adrián de la Garza Santos consideró que debe existir un proyecto claro, con el que se abran nuevas posibilidades, lo que traerá una baja en los costos del pasaje.

El edil enfatizó que tal como ya sucedió con las plataformas digitales, debe existir demanda en las rutas, con lo que habría mayor competencia, obligando a las empresas a mejorar el servicio.

"Para que venga un aumento en el transporte público, creemos que se debe de abrir más la opción de prestadores de este servicio con la finalidad de que haya más competencia y cuando haya más competencia sabemos que tiende a bajar el costo del servicio que se da y eso que se traduzca en beneficio de los ciudadanos", planteó De la Garza.

Agregó que esta apertura de competencia, no sólo favorecería a los usuarios, sino que podría generar mayores ganancias para los empresarios.

Y ante, la amenaza de transportistas sobre un paro en esta temporada navideña, el alcalde confirmó que apoyarán a la ciudadanía con el traslado hacia sus destinos en unidades municipales.

"Monterrey siempre estará dispuesto a apoyar al ciudadano, que así lo requiera al menos para poder moverse dentro de la ciudad; no somos suficiente, no tenemos la capacidad hay que decirlo muy claro, es decir, no podemos suplir ese servicio, pero de manera emergente podríamos estar prestando algún auxilio", concluyó De la Garza.