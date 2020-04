Abren oficinas generales para trámites de fraccionadores

Debido a que existen trámites que requieren realizar los comercios y empresas fraccionadoras, la paraestatal Agua y Drenaje de Monterrey abrirá a partir de hoy las oficinas generales ubicadas en el Obispado.

Gerardo Garza González, director de esta dependencia, indicó que dichas diligencias no se pueden realizar en línea y por ello se optó por abrir para atender esas demandas.

Además, subrayó que la oficina del Obispado no atenderán al público en general, pues los usuarios pueden hacer sus pagos en los cajeros, tiendas de autoservicio o mediante la aplicación de la institución.

Dichos trámites, precisó Garza González, tienen que ver con los desarrolladores y comercios, los cuales tienen que cubrir la diferencia que se pagó al inicio de la aportación por el volumen de consumo histórico y el otro es a los fraccionadores que no se ha podido hacer transferencias en línea.

Añadió que a estos se les dio aviso a través de una carta expedida por la paraestatal, por lo que se abrirán tres ventanillas de las oficinas generales.

"No es al público en general, estos pueden seguir pagando en los cajeros, pues no hay sanciones, ahorita no estamos teniendo ninguna acción contra los morosos ni nada de ese tipo por lo que pueden hacer sus pagos en las tiendas de auto servicio, bancos o la aplicación", recalcó.