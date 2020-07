NL debe respetar las leyes: abogado César Leza

NUEVO LEÓN.- Después de que la Secretaría de Salud calificó de una actitud "no buena" el tramitar amparos contra las restricciones de movilidad, César Leza, abogado que recurrió al recurso, dijo que esta no era una afrenta a las medidas sino una lucha por el respeto a los derechos humanos.

En entrevista con El Horizonte, el litigante César Leza puntualizó que no está en contra de las autoridades ni de las recomendaciones, sino a favor de que las acciones del gobierno se apeguen a la ley.

"Nosotros presentamos nuestra demanda, o yo en lo particular, al estimar que la medida tomada por el gobierno o la forma en la que tomaron la medida de la restricción de la movilidad no es acorde a la Constitución; entonces las dos cosas no están peleadas, las autoridades siempre están obligadas a actuar conforme a lo que dicta la ley", expuso el abogado.