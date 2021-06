Abarrotan 'cuarentones' y 'cincuentones' estadio Borregos, por vacuna

El personal asignado explicó a los asistentes que están recibiendo a quienes no vivan en Monterrey, pero el requisito es tener de 50 años a 59 años.

Los adultos de 40 a 59 años de edad abarrotan desde la madrugada de hoy el estadio Borregos del Tec, al sur de Monterrey, para aplicarse la vacuna anti-Covid 19.

Y aunque hay confusión en torno a si se vacuna o no en ese punto a adultos de entre 40 y 49 años que no vivan en Monterrey, lo cierto es que el proceso de inoculación como quiera avanza rápido.

El personal asignado explicó a los asistentes que están recibiendo a quienes no vivan en Monterrey, pero el requisito es tener de 50 años a 59 años; es decir, los de 40 a 49 años que no acrediten residencia regia, no serán aceptados en este macromódulo ni miércoles, ni jueves.

Este macromódulo es uno de los cuatro que desde el lunes reciben a los habitantes de Monterrey que tengan entre 50 y 59 años de edad, aunque desde el mediodía de este martes, en una decisión sorpresiva, las autoridades decidieron ampliarlo al segmento de entre 40 a 49 años.

El proceso genera tumultos y hay que pasar por el filtro de de las vallas metálicas.

Los primeros regios que llegaron a ese punto de inoculación lo hicieron al filo de las 5:45 horas.

Buscando ser los primeros en la fila, esperaron poco más de una hora en el exterior para que el personal de la Secretaría de Bienestar les revisara su folio y su credencial del INE.

Ya adentro, les pidieron sentarse y aguardar.

La vacuna es la AstraZeneca.

En Monterrey, el proceso para la vacunación para quienes tienen de 50 a 59 años de edad concluye este jueves 3 de junio.