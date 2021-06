A un año de Tormenta Hanna, daños quedan en el olvido ¡y aparecen nuevos socavones!

Monterrey, Nuevo León.- A los regios les llueve sobre mojado, pues aún no han sido reparadas las afectaciones que se registraron a la infraestructura urbana por las fuertes lluvias por Hanna, hace un año, hoy se presentan más daños a causa de las precipitaciones de esta semana.

Entre los daños más llamativos se encuentran un socavón de 100 metros cuadrados y calles destrozadas en buena parte del oriente de la ciudad, dichas afectaciones aún no se cuantifican.

También en la colonia San Miguel, a la altura de las calles Miguel Alemán y San Benito, del municipio de Escobedo, ayer apareció otro socavón que, según vecinos, es producto de las últimas lluvias.

Frente a esto siguen prácticamente abandonadas las afectaciones que ocasionó Hanna el 25 y 26 de julio del 2020.

En un recorrido realizado por El Horizonte, se constató que la huella de la tormenta no se ha borrado principalmente en el Par Vial.

Por ejemplo, sigue colapsada y, por ende, cerrada, la gaza de Bonifacio Salinas y Constitución; así como dos deslaves que están metros más adelante.

Lo mismo ocurre con un gran socavón que está en la Avenida Morones Prieto, a la altura de la Avenida San Sebastián, entre las colonias Sabinitas y Valle Hermoso.

Debido a esto, la circulación vial en ambas áreas está cerrada lo que ocasiona largas filas de autos en horas pico.

En tanto, la avenida Constitución sigue cerrada desde antes de Bonifacio Salinas hasta Constituyentes de Querétaro. En el caso del socavón de Guadalupe, la circulación de Morones Prieto termina en avenida López Mateos.

Otro daño más es el colapso de un talud del Arroyo Seco, entre las calles Paseo Nora y Paseo Alicia, de la colonia Valle del Mirador, en Monterrey.

El 14 de agosto del año pasado, 20 días después de que pegó la tormenta, el estado de Nuevo León calculó que los daños por Hanna ascendían a $3,000 millones de pesos.

El 28 de ese mes, el Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, dijo a El Horizonte, en gira por el estado, que sí ayudarían a la entidad para enfrentar el desastre.

En septiembre pasado, la entonces directora de la Conagua, Blanca Jiménez, afirmó que el monto se redujo a $600 millones de pesos los cuales serían aportados por su dependencia.

En el recorrido, se observó que sólo se está trabajando en la reparación del talud norte que está a la altura del Parque Fundidora.

El presidente del organismo Fortaleza Ciudadana lamentó que la ciudadanía padezca las “torpezas” de los gobiernos federal y estatal pues dijo que el retraso se debe al enfrentamiento entre ambos y a que no se realizan las gestiones necesarias.

“Es muy lamentable que hasta el momento no se hayan reparado esos daños, es cierto que la federación no ha apoyado del todo, pero el estado tiene responsabilidad porque la dependencia encargada no ha hecho las gestiones necesarias”, afirmó Luis Gerardo Treviño.