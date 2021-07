Contempla la Secretaría de Salud solicitar certificado de vacunación en Nuevo León

Aunque de momento no se pedirá el certificado de vacunación en establecimientos, la Secretaría de Salud remarcó que sí contempla aplicar esta medida de protección en el estado de Nuevo León.

En rueda de prensa, el titular de la dependencia, Manuel de la O, manifestó que se implementará la solicitud del documento hasta que haya un mayor número de personas vacunadas.

"No es momento ahorita. Lo tenemos en la mente, hoy no porque no hay vacunas suficientes", declaró de la O.

"Cuando tengamos un mayor número de personas vacunadas lo vamos a implementar en Nuevo León, es una buena estrategia", expuso.

El funcionario indicó que todavía no se les puede pedir a los ciudadanos que no ingresen a los establecimientos sin sus documentos, debido a que la vacunación completa solamente se ha logrado en apenas un poco más del millón de personas.

"No podemos decirle a las personas que no entren porque nos van a decir "pues vacúname para entrar", sería una violación de los derechos humanos cuando tenemos a 1 millón de personas vacunadas, cuando vamos a vacunar a casi 4 millones", concretó.