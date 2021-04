A rendir cuentas al congreso... Piden comparecencia de Manuel de la O por frenar las clases

Monterrey, Nuevo León.- Debido a que el estado aún no ha dado fechas para el regreso a clases presenciales, la presidenta del Instituto Nacional de Consultoría Familiar, Luz María Ortiz Quintos presentó un escrito al Congreso local para llamar a comparecer a los titulares de Educación y Salud.

Lo anterior, para que ambas dependencias expliquen el plan de acción para el retorno a las aulas, pues señaló que los planteles cuentan con presupuesto para el mantenimiento y restauración de las escuelas, por lo que solo falta que ellos definan los protocolos.

"Necesitamos que los diputados los llamen a comparecer que se presente su plan de trabajo y les vamos a dar hasta el miércoles de la próxima semana", expuso.

Ortiz Quintos mencionó que esperan que se atienda al llamado, dando un mes como ultimátum para reanudar las clases presenciales, de lo contrario comenzarán a emitir amparos.

"La Secretaria (Educación) en alguna ocasión dijo que necesitaba que salud tuviera un semáforo verde, entonces ya tenemos un semáforo verde, entonces no vemos porque detenerse los trabajos, iniciar con los trabajos para preparar las escuelas, para que ya eventualmente se regrese a las escuelas a clases presenciales.

"Vemos que se ha dado el acceso de los niños a los jóvenes a estadios, restaurantes, parques, etcétera, para personas adultas, entonces no tiene sentido que otros giros que no son esenciales y que promueven solo el entretenimiento ya estén abiertos y que las escuelas no", concretó.