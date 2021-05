Pierde Nuevo León 30% del agua por fugas... ¡y tomas clandestinas!

Monterrey, Nuevo León.-De acuerdo con reportes de Agua y Drenaje de Monterrey (AyD) y su director Gerardo Garza González indican que al año se fugan 134 millones de metros cúbicos (Mm³) de agua que equivalen al 28% de los 480 Mm³ que se consumen en la entidad en ese periodo.

En ese sentido el funcionario estatal aseguró que la pérdida económica por año para la empresa es de $2,150 millones de pesos, si se considera un precio promedio de $16 pesos por metro cúbico.

Dicha situación ocurre en un contexto como el actual, en el que la paraestatal amenaza con cortes generalizados a toda la población debido a la intensa sequía que padece la entidad desde el año pasado y que tiene casi seca a la presa Cerro Prieto.

A esta fracción de líquido técnicamente se le denomina “agua no contabilizada” (ANC) y ocurre ya sea por filtraciones, uso sin medidor en domicilios, tomas clandestinas en empresas o explotación sin tener concesión.

“Es un porcentaje del agua que se produce, se queda en el acueducto, se queda en el agua que se pierde en la red que son las fugas y los usuarios que tienen toma sin medidor, esa agua no se puede contabilizar”, indicó Garza González.

La cantidad de ANC equivale casi tres presas La Boca a la cual le caben 39 Mm³ y al 44% de Cerro Prieto que tiene una capacidad de almacenaje de 300 Mm³.

“Va a llevar años recuperar esa agua no contabilizada y ese es el foco donde tenemos que aplicar un poquito de tecnología, más inversión”, mencionó el funcionario.

Garza González señaló que en la actual administración estatal han hecho un gran esfuerzo por combatir las fugas de agua y las tomas clandestinas pues cuando arrancó el sexenio la cantidad era el 35% y ya lo redujeron a 28 por ciento.

“Hemos bajado el agua no contabilizada, nosotros redujimos administrativamente esa pérdida, pero sigue siendo perdidas en la red”, puntualizó.

Entre las medidas que han tomado está el comprar cientos de miles de medidores para renovar en domicilios los que ya no funcionan correctamente y detectar a quienes no tienen para obligar a instalarlos.

Lo anterior con la finalidad de ir regularizando clientes y bajar más la ANC.

“Hemos venido comprando, físicamente, 200,000 medidores por año, para llegar a 800,000 medidores, a eso se refieren con agua no contabilizada, se va a venir disminuyendo conforme cubramos esos usuarios que aún no tienen medidor; regularizamos el usuario y así dejamos de perder esa agua que hoy estaba como no contabilizada.