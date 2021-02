"El objetivo no es multarlos, ni sancionarlos, sino cuidarlos": asegura De la O

MONTERREY.- Ante la reforma a la Ley Estatal de Salud donde se aprobó aplicar sanciones a quien no use cubrebocas en espacios públicos, el Secretario de Salud, Manuel de la O Cavazos dijo que el objetivo es cuidar a la población.

En la rueda de prensa, el funcionario calificó de buena la decisión que tomaron los diputados, propuesta que vino de la misma ciudadanía.

"Estoy muy contento por esta medida que se tomó, obviamente ahí los padres son responsables de sus hijos menores de 18 años de edad no aplica para menores de 2 años, y también no se va a aplicar a pacientes discapacitados, muchas gracias.

"El objetivo no es multarlos, no es sancionarlos, no es arrestarlos. El objetivo es cuidarlos entre todos, y desafortunadamente hay algunas personas que se tiene que actuar de esta manera para que entiendan", expresó.