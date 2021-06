'A mí me quitaron la facultad de nombrar procurador y no pasó nada': Bronco

Aunque dijo que no quería generar polémica, el gobernador del estado, Jaime Rodríguez recordó que el Congreso Local le ´quitó´ facultades para nombrar magistrados y no ´pasó nada´.

Lo anterior, ante la reciente controversia por la intención de algunos grupos parlamentarios de realizar modificaciones a la Constitución que podrían permitir que sean los diputados quienes designen a los titulares de cinco organismos descentralizados, quitando el control al Ejecutivo.

"No sé como está la iniciativa, yo propuse ternas, como gobernador en turno, por ejemplo, a mí me quitaron la facultad de nombrar magistrados, y no pasó nada, ¿o si pasó algo?

"A mí me quitaron la facultad de nombrar procurador, y no pasó nada, me quitaron la facultad de nombrar a muchos y no paso nada, es decir, tiene que haber una relación entre el Ejecutivo y el Congreso y sentarse a platicar", dijo.

El mandatario señaló que en caso de aprobarse las reformas a la Ley, él no tiene facultades para detener el proceso, por lo que indicó que no se meterá en la discusión.

"Esa es una reforma constitucional donde el gobernador no tienen ninguna facultad para detener o parar éso, y prefiero no meterme, mi postura es no meterme.

"Yo quiero cerrar bien, si me preguntan a mí los diputados o el gobernador electo, daré mi opinión con ellos, pero no de manera mediática porque luego lo que yo diga pueda tornarse en términos de algún interés en particular y no lo tengo", subrayó.