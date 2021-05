Con maquinaria pesada, candidato del PAN destruye casa de un hombre ciego ¡de 93 años!

Nuevo León.- El candidato del PAN a la alcaldía de Cadereyta, Cosme Leal, es acusado por un anciano invidente de 93 años de haberlo despojado de su hogar en Montemorelos.

Para la familia Sánchez del ejido Cieneguillas, en Montemorelos, el abanderado panista fue cruel e insensible, pues destruyó con sus propias manos la humilde casa del adulto mayor.

Don Gabino Sánchez y su hija Cristina señalaron que Cosme Leal condujo él mismo la maquinaria pesada para arrasar con la casa en la que habitaba el anciano privado de la vista.

El afectado narró a El Horizonte que junto con un grupo de hombres el candidato panista llegó a despojarlo sin piedad de su propiedad, y peor aún, sin tener una orden judicial que sustentara el hecho, el cual ocurrió en marzo del año pasado en el ejido Cieneguillas, del municipio de Montemorelos.

De acuerdo con el testimonio de don Gabino Sánchez, el terreno de 43 hectáreas contaba con una modesta casa y el resto se utilizaba para la siembra y así mantenerse de las cosechas.

"Sacaba para comer, la espiga, el trigo, maíz, frijol y otras cosechas que se daban", indicó el afectado; "me sacaron como un chivo, ya no me dejaron entrar; Cosme Leal fue el primero que rompió el chiquero, ese fue el primero".