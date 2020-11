Tiene Fiscalía en Delitos Electorales 5 denuncias por violencia de género

MONTERREY.- La Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (FEDE), recibió este año cinco denuncias por violencia política de género, informó el titular, Gilberto de Hoyos Koloffon.

En entrevista a medios de comunicación, dio a conocer que esta cantidad se derivó tras la modificación de la Ley General en Materia de Delitos Electorales, en la cual se tipificó el delito de violencia política.

"Ya habíamos recibido en el proceso electoral anterior las denuncias con respecto a este tema y ahora, que ya es un delito, pues ya podemos darle el seguimiento oportuno y acompañamiento que es necesario, y obviamente ya realizar actos de investigación e integrar la carpeta correspondiente", explicó el Fiscal.

Señaló que las denuncias no son exclusivas de mujeres, sino que también las han interpuesto hombres e indicó que se investigan aquellas en las que se habla de publicaciones en redes sociales.

Dijo que cuentan con una unidad especializada en este delito, la cual la confirma una Agente del Ministerio Público capacitada en el tema y quien se ha estado encargando de estos casos.

Al cuestionarlo sobre las denuncias del año anterior, dijo que solo hubo tres denuncias, las cuales pasaron a manos de la Fiscalía General de Justicia, pues en el 2019 aún no estaba tipificado el delito de violencia política de género.

"Pudieron haberse considerado como violencia política de género el año anterior. En ese entonces como no era un delito, no lo podíamos llevar nosotros por ese tema. Pero lo que sí hicimos fue hacer un acompañamiento a la víctima y esos asuntos fueron remitidos a la Fiscalía General de Justicia para que determinará si existe o no un acto ilícito", reveló el titular.