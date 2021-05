Las denuncias tienen consecuencias, dice Clara Luz sobre investigación de FGR

Monterrey, Nuevo León.- Ante las investigaciones que inició la Fiscalía General de la República en contra de Adrián de la Garza y Samuel García, la candidata a la gubernatura por la coalición Juntos Haremos Historia en Nuevo León, Clara Luz Flores, opinó que esas son las consecuencias de las denuncias que ellos mismos interpusieron.

La Fiscalía Especializada de Delitos Electorales de la FGR informó este martes, mediante un comunicado, que estarán investigando a De la Garza Santos por la Tarjeta Rosa y a García Sepúlveda junto a su esposa y suegro por recibir aportaciones ilícitas en dinero o especie.

"Yo no sé por qué se sorprenden, porque ellos se empezaron a acusar desde hace tiempo. Primero uno acusó al otro de compra de votos y luego el otro dijo que lo iba a acusar penalmente... Lo único que digo es que no sé de qué se sorprenden, porque cuando denuncias esperas una reacción. Se quejaron de por qué la Fiscalía no actuaba. Presentaron una denuncia y tiene que haber consecuencias de la denuncia", aseguró Flores Carrales.