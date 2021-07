Carretera Gloria-Colombia detonará el comercio en Nuevo León

Nuevo León.- La construcción de la carretera La Gloria-Colombia además de que incrementara los cruces por el Puente Colombia, el cual conecta a Nuevo León con Texas, aumentará los negocios en Nuevo León, porque habrá una vía más rápida y segura para el traslado de mercancías.

Dicha obra, cuya construcción iniciaría este mismo año según el gobernador electo Samuel García, disparará hasta en 150% los cruces de vehículos y los ingresos por impuestos de importación en el cruce fronterizo Colombia.

Además de que permitirá un crecimiento en el comercio en Nuevo León, pues la propuesta consiste en contar con un cruce con más seguridad, y así crear un polo de desarrollo económico con Texas, según ha ofrecido García.

Y es que este proyecto carretero se convertiría en una opción para cruzar a EUA sin tener que pisar territorio de Tamaulipas, lo que implicaría también mayor rapidez, pues el puente Colombia tiene mucho menos tráfico.

La obra consiste en construir un tramo carretero de 102 kilómetros el cual iría de la comunidad La Gloria, en Anáhuac, hasta el Puente Solidaridad Colombia, ya sin necesidad de cruzar a Tamaulipas para ir a los puentes de Nuevo Laredo.

De estos 102 km, serían 63 kilómetros de un tramo completamente nuevo, más 39 kilómetros de trazo que ya existe y que será rehabilitado.

Según datos del gobierno del estado, el año pasado por el Puente Colombia cruzaron 618,360 vehículos, entre camiones y autos particulares que, según el gobernador electo, Samuel García, apenas representan el 40% de la capacidad de ese cruce fronterizo.

Con la carretera se pretende elevar dicha capacidad al 100% por lo cual los cruces se elevarían a 1 millón 545,900 cruces al año.

Lo mismo ocurrirá con los ingresos fiscales(para el SAT), los cuales el año pasado ascendieron a $25,197 millones de pesos por lo que al elevarse al 100% de capacidad estos subirían a $62,992 millones de pesos. El incremento porcentual en términos reales sería de 150 por ciento.

En entrevista con El Horizonte, el director de promoción de la Corporación para el Desarrollo de la Zona Fronteriza de Nuevo León, Manuel Farías Martínez, señaló que la nueva vía le significarán un ahorro de 40 kilómetros a los camioneros que llevan mercancía a los Estados Unidos lo cual se traduce hasta en 25 minutos menos de camino.

Sin embargo, resaltó que la "gran ganancia" es que ya no se tendría que circular por Tamaulipas sino sólo por Nuevo León donde se tiene vigilancia de Fuerza Civil y apoyo de la Guardia Nacional.

La Carretera La Gloria-Colombia es un proyecto pendiente desde hace casi 30 años, que fue cuando se inauguró el puente en 1992.

Desde entonces, se ha tratado de construir, pero no se ha logrado por falta de presupuesto.

Sin embargo, el actual gobernador electo, Samuel García, le ha dado mucho impulso principalmente en sus giras que ha hecho por los Estados Unidos a partir de su triunfo.

García ha reiterado que en septiembre de este año o enero de 2022 arrancaría la construcción del tramo, pues es fundamental para consolidar un sistema internacional de comercio exterior.

"Hoy me comprometí con las autoridades de Laredo, que si Estados Unidos ya hizo lo propio, con los buenos oficios de las autoridades para darle impulso a la aduana a Colombia, Nuevo León no va a ser el lastre y Nuevo León no va a ser la excusa para que su potencial que hoy es del 40%, llegue al 100 en esta administración", indicó el pasado 25 de junio en una gira por Texas.