'Nuevo modelo penitenciario complicó mi vida': Bronco

MONTERREY.- Con cinco años al frente de Nuevo León, el gobernador del estado, Jaime Rodríguez reveló que el haber modificado el sistema penitenciario cambió su vida, pues todos los días recibe una amenaza que lo obliga a no tener una vida “normal”.

En entrevista exclusiva para El Horizonte, el mandatario detalló cada uno de sus logros en este año administrativo, uno de ellos mejorar los penales y poner orden en ellos.

“Lo digo en toda su expresión tuvimos el carácter para hacerlo, eso me complicó a mí mi vida privada, no puedo salir con mi familia, tengo que cuidarlos “

“Hoy no puedo ir al cine, no puedo estar en un restaurante de manera como tú puedes estar o no puedo ir yo a recrearme a un lugar con gente; porque todos los días tengo una amenaza”, afirmó Rodríguez.