'Pesará más Salud que la ley electoral': 'Bronco' en entrevista exclusiva

Monterrey.- Un día antes de rendir su Quinto Informe de Gobierno, Jaime Rodríguez habló en exclusiva con El Horizonte e hizo un repaso de sus principales retos como mandatario de Nuevo León: la seguridad y el reordenamiento de los penales, el manejo de la pandemia y la relación con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

RECIBE AMENAZAS TODOS LOS DÍAS

Ocurrió la peor tragedia del penal del Topo Chico, te tocó en tu administración. Por la cantidad de muertos, hablaba de una situación de inseguridad en el estado ¿cómo la enfrentaste y qué han hecho?

´´Encontrar esta situación de crisis fue muy impactante para mí, pero eso me hizo reflexionar. Había que tomar una decisión y para algo eres gobernador, tienes que tomar decisiones y no patear el bote, los anteriores gobiernos patearon en muchas cosas".

¿Y cómo le hicieron para que cupieran (los internos) en (el penal de) Apodaca?

´´Hicimos un sistema moderno con módulos de 160, 200 (internos) máximo, para no tenerlos hacinados, celdas donde caben dos o tres máximo, porque en el penal del Topo Chico teníamos hasta 10 o 12; dormían parados, teníamos mezclados hombres y mujeres, que eso es muy ingrato.

´´Lo digo en toda su expresión: tuvimos el carácter para hacerlo, eso me complicó a mí mi vida privada, no puedo salir con mi familia, tengo que cuidarlos. Hoy no puedo ir al cine, no puedo estar en un restaurante de manera como tú puedes estar o no puedo ir yo a recrearme a un lugar con gente porque todos los días tengo una amenaza´´.

ANALIZAN ´LUZ VERDE´ PARA ABRIR SALONES Y ACCESO DE ABUELITOS A RESTAURANTES

Con la protesta de los dueños de salones infantiles, ¿para cuándo podrán abrir gobernador?

´´Es muy probable que la semana que entra tengamos una mejora en el sistema hospitalario y si esto pasa podremos abrir con restricciones, con protocolos, evidentemente, para que no existan aglomeraciones.

´´Yo creo que la semana que entra, el jueves que tenemos el semáforo, es muy probable (la reapertura) si no se nos sube (el indicador de la pandemia). Debo llamar la atención en lo siguiente: países que habían salido (terminado el confinamiento), tienen hoy un rebrote extraordinario; es decir, seis veces más fuerte que el primero, y eso no lo debemos perder de vista.

´´Se que la gente se me puede enojar por eso, pero no importa, tenemos que seguir siendo estrictos con las decisiones que hemos tomado porque eso nos mantiene abiertos a la gran mayoría, a excepción de estos negocios como los salones de fiestas infantiles.

Ahorita no están saliendo los adultos mayores tampoco gobernador, se han quejado mucho...

´´Tendremos que buscar la forma de ayudarles. Le decía a Manuel de la O (secretario de Salud de NL) que pudiéramos tener restaurantes exclusivos, u horarios exclusivos; vamos a migrar a eso, creo que vale la pena.

´´También a los niños no puede ser que los tengamos encerrados, pero ¿si hay espacios así (exclusivos)? Creo que lo podríamos hacer, tenemos que ser más visionarios y probar, porque si le ´´abrimos a la llave´´ y nos inundamos, vamos a tener problemas".

PREPARAN REAPERTURA DE RECINTOS

¿Para cuándo podrían abrir los centros de espectáculos?

´´Los estadios, las arenas, los espectáculos, empezaremos a ver cómo nos va la próxima semana, creo que el doctor De la O ha hecho un extraordinario trabajo, todo el equipo médico, directores de hospitales privados y todo eso, tenemos el mejor sistema hospitalario de México.

´´Hoy nuestro sistema de salud es el mejor de todo México, ese será nuestro legado, porque también tenemos a los mejores doctores y las mejores enfermeras, los mejores intendentes y camilleros, todo el mundo ha potenciado su capacidad.

´´Tenemos la tasa de contagio más baja del país, tenemos la tasa de letalidad más baja del país aun y cuando –debo de decir a las familias que han perdido un familiar, eso es desastroso– no debemos de perder a nadie más, pero si no nos cuidamos seguiremos perdiendo vidas´´.

ACUSA A AMLO DE NO DAR RECURSOS A NL

¿Ya llegó dinero por lo de Hanna o no ha llegado?

"No ha llegado. Él (AMLO) dijo, tú te acuerdas, dijo ´va a llegar´, pero no ha llegado. No llegó dinero para el penal y lo terminamos, no llegó el dinero para los hospitales y los terminamos, no llegó el dinero para los vagones del Metro y ya vienen en camino. Eso fue lo que yo hablé con el Presidente, entiendo que trae dificultades financieras, pero espero que nos lo dé".

¿Le diría que cumpla?

"Se lo dije ese día, puedes preguntarle a cualquier alcalde de Nuevo León, en los 51 municipios estamos trabajando ahorita con una, con dos o tres obras".

¿INJERENCIA EN ELECCIONES?

La pandemia ¿va a limitar las campañas?

´´Va a haber muy poca participación. El sistema de salud va a mandar sobre la ley electoral, eso sí te lo puedo asegurar. El sistema de salud podrá ir reglamentando, yo le pedí a Manuel de la O que ya vaya viendo eso, que vayamos visionando para que de una vez todo mundo sepa cómo y reglamentar inclusive las elecciones, Se tienen que reglamentar desde el punto de vista sanitario.

´´No podemos dejar que todo mundo haga lo que quiera en ese tema, no se trata de cortarles la libertad (a los políticos) o el tema de la democracia, se trata de que nos cuidemos, es más importante la vida que el voto´´.