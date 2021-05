'El beisbol es el juego'...¡que hasta pago por ver!: Antonio Rosique

Durante ocho años, entre su niñez y juventud, jugó al beisbol como receptor, es aficionado al rey de los deportes y lo sigue jugando en la actualidad, pero ya como jardinero... este deporte le apasiona, es más, hasta se atreve a decir que ´paga por ver´ un juego de pelota.

Él es Antonio Rosique, cronista deportivo de Azteca Deportes, que a partir de hoy -junto a ´Rafa´ Ayala y Jesús Fuentes- narrarán los partidos de la Liga Mexicana de Verano de Beisbol que serán transmitidos por las plataformas de Azteca Deportes digital todos los martes y jueves.

"Es una aventura que me emociona muchísimo, que me llena de ilusión porque el beisbol es el juego que jugué durante siete u ocho años de vida, desde niño hasta juvenil, entonces, he sido siempre un gran fanático del beisbol.