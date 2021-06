En agosto podrían comenzar recortes de agua en Monterrey y su área metropolitana

Autoridades de Nuevo León señalaron que existe un aumento en el consumo de agua en Monterrey y su área metropolitana, pero aseguraron que no se trata de una crisis, pues la presa de El Cuchillo se encuentra a un 52% de su capacidad.

Nuevo León.- Aunque remarcó que no existe una crisis de agua, el gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón, confirmó que posiblemente en agosto se hagan recortes de agua, pues aumentó el consumo en la metrópoli.

El pasado 11 de junio, El Horizonte publicó que de acuerdo con el titular de Agua y Drenaje los recortes comenzarán el 10 de agosto, en un horario de las 23:00 a las 05:00 horas.

"Si hay problemas de surtimiento porque la gente esta consumiendo agua de más.

"Si no regulamos el uso del agua vamos a tener problemas y vamos a empezar a tandear, que se entiende por tandear, que en agosto probablemente tengamos de las 11 de la noche a las 5 de la mañana, los tanques de almacenamiento que hay en la metrópoli, se vacían (...) lo que hacemos es reducir la presión en los domicilios para poder llenar los tanques de almacenamiento", expresó.

En rueda de prensa, el mandatario aseguró que la presa El Cuchillo cuenta con la capacidad suficiente para 2 años, aún y cuando no llueva; agregó que se colocaron sistemas de extracción en el centro de la ciudad con los que se contarán con 1,000 litros de agua más.

"No tenemos una crisis de agua, la presa de El Cuchillo tiene un 52% su capacidad agua suficiente para 2 años si no lloviera, la presa Cerro Prieto que es la que tiene problemas de llenado porque no ha llovido parta la parte de la sierra, ya no llueve tanto como en el pasado.

"Ya encontramos soluciones, hay un nuevo sistema de extracción de agua en el centro de la ciudad que esta a punto de terminarse en 30 a 40 días terminamos, y con esa agua que tenemos ahí que son 1,000 litros por segundo de agua supliremos lo que no tiene la presa Cerro Prieto", concluyó.