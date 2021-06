Acosa Desarrollo Sustentable de Nuevo León a pymes; les aplica estas mega multas irrisorias

Monterrey, Nuevo León.Dueños de pequeñas y medianas empresas denunciaron que han sido objeto de multas y clausuras por parte de inspectores de la Secretaría de Desarrollo Sustentable (Sedesu) de Nuevo León, dependencia que encabeza Manuel Vital Couturier.

Los afectados señalaron a El Horizonte que les han cerrado sus negocios por pretextos menores, como por ejemplo ¡no tener registradas las tazas de baño!.

Es el caso de un taller de fundición artística perteneciente al comerciante René Reynaldo Salas que fue clausurado el miércoles de la semana pasada por motivos, según inspectores, como no pagar impuestos y por tener tres sanitarios en el local y carecer de permisos para la emisión de humo y ruido.

Como este, habría muchos otros ejemplos, según afirman a El Horizonte fuentes allegadas al sector comercio e industria de Nuevo León.

"Fui a Desarrollo Sustentable, a la Torre Administrativa, y me dijeron: a ti te pusieron una lona de suspensión, porque tienes residuo de aguas fecales, les dije: ¿cómo?, me dijo: tienes tres tazas de baño, pero les dije: no tengo ningún proceso químico, nada absolutamente, ni desechos de agua, ni descarga de nada, dice: pero es que con tres tazas de baño que tú tengas, tienes que pagar un permiso.