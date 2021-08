De las 1,665 personas que se encuentran hospitalizadas por Covid-19, el 97 por ciento no contaba con la vacuna contra el virus.

El 97% de hospitalizados en Nuevo León por Covid-19 no estaban vacunados

En rueda de prensa de actualización, el Secretario de Salud, Manuel de la O, aseguró que acudir a inocularse reducirá el riesgo de que la enfermedad genere complicaciones, en caso de adquirirla.

" El 97% de las personas que tenemos en nuestros hospitales internados no estaban vacunados, es decir, si te vacunas, te protege para que no vayas al hospital y que no mueras", aseguró.

Por lo anterior, hizo un llamado a la población en general a acudir a aplicarse la vacuna, y dejar de cuestionar si les perjudicará.

"Por favor vacunénse, ya no es cuestión de sí será buena, me va a hacer mal", dijo.

Asimismo, el funcionario reveló que el resto de pacientes internados cuenta con ambas dosis, pero la diferencia entre esta y el resto de las olas, es que la mayoría no tienen ningún biológico.